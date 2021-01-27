矿工又盯上了RTX3060游戏本 独显笔记本也要缺货？

此前比特币疯狂冲破4万美元大关，让挖矿市场再度火爆了起来。不用多说，玩家们都有了经验，如今的显卡更是一卡难求。只要有足够的利润人们就会挖空心思寻找机会，近期论坛爆料称有的矿工已经盯上了RTX 3060独显笔记本，因为其挖矿效率比高度独显还高。



矿工又盯上了RTX3060游戏本

根据贴吧网友已经对RTX 3060游戏本（Max-P）的挖矿效率进行了测试，GPU算力大概在49MH/s。比RTX 3070桌面显卡低了19%，但仍能与RTX 2080 Super媲美。这个帖子让很多玩家感到担忧，难道未来不仅买不到显卡，连游戏本也买不到了吗？





矿工又盯上了RTX3060游戏本

之所以RTX 3060独显挖矿效率如此之高，是因为其CUDA核心数量比桌面版的还要多一些。挖矿这个东西其实对单核心的性能要求不高，只要是核心越多自然效率越高。而桌面独显的综合性能更强，是因为桌面主机有更好的散热空间，功耗墙的阈值更高。

当然，买个价格昂贵的独显游戏本挖矿显然效率并不高，但是如果有的人能搞到批量的独显芯片，那么这个事情就不那么简单了！

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