特斯拉Model 3换电池多少钱 答案绝对会让你肉疼

新能源汽车站上风口，特斯拉Model 3月销量轻松过万元。不过人们对于电动汽车始终有一种抵触情绪，那就是未来如果一旦需要换电池的话，那一定是一笔不小的开支，这也导致了电动汽车的保值率惨不忍睹。那么问题来了，特斯拉Model 3换电池多少钱？



特斯拉Model 3换电池多少钱

这个问题终于有了答案，美国二手电动车在线销售网站Current Automotive最近曝光一辆特斯拉Model 3的电池更换成本竟然接近11万元人民币 (约合1.6 万美元)。考虑到目前特斯拉Model 3在国内的售价早已不足30万元，电池占整车接近一半的价格了。

为了解决这种昂贵的电池焦虑，很多电动汽车承诺了超长的保修政策以鼓励用户购买。但问题是保修并非能保全部，万一是因为认为车损导致的电池故障，这就是一比消费者几乎无法承担的开支了，也会直接导致电动汽车所需要购买的保险金额大幅上调。



答案可能会让你肉疼

比如Current Automotive报道的这次更换电池，就是因为一辆特斯拉Model 3装上了一个大石头导致电池模组受损，尽管电池组不是一整块大电池，而是由多个模块构成，每个模块包含数百个电池单元。但如果一个模块出现故障，整个电池组就无法工作。

结果维修下来，更换电池总成大约为8.7万人民币，工时费1.5万元人民币，加起来就是11万的报价了。目前特斯拉在国内的保修政策为Model S 和 Model X 电池保修期为8年或24万公里，而Model 3和Model Y则为8年或16万公里。

特斯拉Model 3撞一下维修换电池花了接近11万，这个答案可能会让很多人感到肉疼。

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