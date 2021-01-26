民航局:春节期间机票可免费退改 原地过年补贴最高5000元

为了打赢新冠疫情这场攻坚战，目前全国上下都在动员原地过年，民航局出台新政春节期间机票可免费退改，各地原地过年补贴也纷纷上线，今天你免费退票了吗？虽然过年国家是中国人的传统，但是在疫情面前还是要顾大家舍小家，争取早日战胜新冠疫情。



民航局:春节期间机票可免费退改

民航局:春节期间机票可免费退改新政也是为了响应国家合理有序引导群众就地过年的号召，最大限度减少人员流动，切实降低疫情传播风险，1月26日，民航局下发通知，明确自1月27日0时起，购买1月28日—3月8日春节期间机票的旅客，均可办理免费退票或至少一次改期。

具体来看，民航局:春节期间机票可免费退改的具体措施为：

1，乘机日期在1月28日至2月3日的旅客，自1月27日0时起至航班起飞前可提出退票或改期申请；

2，乘机日期在2月4日至3月8日的旅客，自1月27日0时起至航班起飞前7天可提出退票或改期申请。

3，1月27日0时前已申请退票或改期的旅客，不适用于本政策。



民航局:春节期间机票可免费退改

也就是说，民航局拟定的春节期间机票可免费退改规则重点在于1月27日，想要享受春节期间机票可免费退改政策，需要在1月27日0时后办理。

不仅仅是民航局新推出的春节期间机票可免费退改新政，各地为了鼓励人们原地过年也是纷纷给出了补贴政策。以跨省打工人员较多的北上广深为例，都应有了明确的补贴政策。据说有的地方企业最高补贴5000元，究竟是这么回事呢？

综合来看，北京市对留京保供的家政服务员及其所属家政服务企业给予奖励，每人奖励上限400元；上海推行留沪大礼包+生活困难补助对象一次性700元；广东省发放消费券、口罩、免洗洗手液，保障过年生活。



民航局:春节期间机票可免费退改

而在原地过年补贴当中，东莞市一家知名企业对留厂过年员工发放特别津贴：2月份享受特别津贴4000元，3月份特别津贴1000元，两个月合计高达5000元。

一边是民航局春节期间机票可免费退改，另外一边是各地补贴纷纷上线，建议这个春节大家都做原年人，为减少疫情压力做出自己的贡献。

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