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    清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照

      [  中关村在线 原创  ]   作者：李蓬阁

    据量子位报道，来自清华生命科学学院的7人团队（李赛实验室），与沙特的CV团队合作，展示了迄今为止最完整的新冠病毒真实形象。

    3D、高清大图，逼真揭示了新冠病毒的“样子”。

    清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照！这个恶魔已感染1亿地球人

    清华团队说，完成这项工作，不为发论文，只为“证明病毒存在的科学论据”，让全世界进一步了解新冠疫情的严重性。

    3D的新冠病毒长啥样？

    先来看看病毒的整体形象（下图所有颜色不代表病毒真实颜色，仅为3D渲染效果）：

    清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照！这个恶魔已感染1亿地球人
    △图源：清华大学

    如果将病毒剖开一部分来看：


    △图源：清华大学

    可以发现，新冠病毒的平均直径约为100nm。而在病毒内部，RNA缠绕在有序排列的核糖核蛋白复合物（RNP）上。

    如果一层层拆分开来的话，具体的组成成分是这样的：

    清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照！这个恶魔已感染1亿地球人
    △图源：清华大学

    当病毒进入人体时，其表面的刺突蛋白，几乎在一瞬间就能与人体细胞表面的ACE2受体结合，“解开”细胞膜的防护，从而与细胞膜发生融合。

    清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照！这个恶魔已感染1亿地球人

    这种效果图，是利用李赛实验室此前解析的新冠病毒全病毒3D结构，再借助沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科学技术大学（KAUST）伊万·维奥拉团队的纳米图形技术，将这些病毒样本扫描结果转化成3D可视化图像，展示病毒原本的形状：

    清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照！这个恶魔已感染1亿地球人
    △图源：清华大学

    但这还不是病毒“会动”的样子。

    研究者们又通过收集病毒数据，将病毒日常活动的状态还原了出来。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：清华团队曝光“新冠病毒”3D高清结构照http://news.zol.com.cn/761/7615986.html

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