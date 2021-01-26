印度宣布将永久禁止59款中国APP 网友：又刷了一把存在感

印度宣布将永久禁止59款中国APP，还不容易平静了几天有出来闹事，网友已经厌烦称：又刷了一把存在感。印度宣布将永久禁止59款中国APP实则是对之前禁令的一次全面升级，去年6月份发布的禁止流行短视频应用TikTok和其他58个中国应用的行政命令变成永久禁令。



印度宣布将永久禁止59款中国APP

据悉，印度宣布将永久禁止59款中国APP，受波及的中国企业包括TikTok（抖音海外版）、百度、Wechat（微信）和UC浏览器等。就目前而言，消息已经发出超过数个小时，基本无中国企业针对此消息进行回应，因为此前大批中国企业已经做出回撤动作。

印度Livemint网援引一位消息人士的话说，“印度宣布将永久禁止59款中国APP”通知是上周发布的。根据《印度时报》的说法，此次永久禁令是印度电子和信息技术部的官员“不满”这些中国公司回应印度政府提出的各种质疑后出台的。



印度宣布将永久禁止59款中国APP

导致印度宣布将永久禁止59款中国APP的原因，印度方面质疑包括它们的数据收集和数据处理方法，以及围绕数据安全和隐私的问题。不过这样的理由难以令人信服，随后印度方面又强调这些应用程序“对印度的主权和完整、国防、国家安全和公共秩序是一个损害。”

印度政府给中国这些应用的这些“罪名”却遭到业内人士的质疑。《外交学者》杂志资深编辑安基特·潘达当时就发表推文表示，“有没有人问，这59个被禁的中国应用具体、究竟是怎样威胁到印度的领土完整的？我之所以这样询问，是因为这很奇怪。”



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欲加之罪何患无辞，印度宣布将永久禁止59款中国APP就是很好的演绎。不过这则消息在国内并未掀起太大的波澜，毕竟印度封禁中国APP由来已久，早已算不上什么大新闻。其次，中国企业很多早已完成回撤动作，对企业的影响也较为有限。

所以按照现在的情形来看，印度宣布将永久禁止59款中国APP，基本是单方面的叫嚣，这些App应用的主要市场并非在印度，中国方面基本早已无感，网友调侃此次印度宣布将永久禁止59款中国APP事件：印度这次又刷了一把存在感。

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