低风险地区倡导群众就地过年 今年春节大家都是原年人

过年回家，是辛苦了一年的中国人的头等大事。但是因为疫情的影响，即使是低风险地区倡导群众就地过年，因此很多人在今年选择原地过年。用网络上流行的词汇来讲，低风险地区倡导群众就地过年，今年大家都是“原年人”，也就是原地过年的人。



低风险地区倡导群众就地过年

眼看就要到春节了，今年的春节到底能不能回家过年，其实很多人心中早已有了答案，只是想要听到国家的最新规定，好让自己死心。如你所愿，国家的最新《通知》来了，依然是建议原地过年，如今疫情当下还是建议大家大局为重，争取早日战胜疫情。



低风险地区倡导群众就地过年

据《新闻联播》报道，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求疫情高风险地区群众应就地过年，中风险地区原则上就地过年，低风险地区倡导就地过年，把人员流动降到最低，防止因人员流动导致疫情传播扩散。

1、疫情高风险地区群众均应就地过年，把人员流动降到最低；

2、中风险地区群众原则上就地过年，特殊情况需要出行的，需经属地疫情防控机构批准；

3、低风险地区倡导群众就地过年，非必要不出行；

4、机关、事业单位和国有企业人员要带头就地过年；

5、引导外地农民工、尚未离校的师生就地过年；

6、确需出行人员原则上不前往中高风险地区；

7、要切实加强生活物资保障和能源保供，确保生活必需品不断档、不脱销；

8、要做好就地过年群众管理服务，及时回应和满足就地过年群众需求；

9、要确保群众出行方便有序和货运物流畅通，最大程度满足就地过年群众的购物、休闲、娱乐等出行需求；

10、要保障就地过年群众工资休假等合法权益，以岗留工、以薪留工。



低风险地区倡导群众就地过年

如今国家明确通知建议低风险地区倡导群众就地过年，希望大家能够理解，并尽量支持抗疫的工作，今年春节就让我们一起做个原年人吧！

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