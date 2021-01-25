ASML 5nm光刻机抢破头：台积电一开口就18台 三星英特尔急了

如今全球芯片短缺，不仅仅已经严重营销到了科技数码产业，就连汽车产业也深受其害。为了满足2021年的需求激增，目前有国外媒体称台积电一口气向荷兰ASML下达了18台最先进的极紫外光刻机需求，如此之大的需求令可以说是史上的天量，三星英特尔急了。



ASML光刻机强破头

因为目前全球能够提供最先进极紫外光刻机的只有荷兰ASML一家，在刚刚过去的2020年当中，ASML面向全球客户一共才交付了31台极紫外光刻机，也就是说台积电如果一口气吞掉了18台的话，就占尽了全球半导体新工艺产能的半数以上还要多。

而对于正在步入主流的全新5nm工艺而言，需求巨大的不仅仅是台积电一家，三星最近基于5nm工艺也可以说是风生水起。另外今年英特尔也有提升工艺水平的计划，用一句通俗的话来讲，5nm的EUV光刻机真的是“狼多肉少”的局面。

不得不说，尽管最近出现一些5nm芯片“翻车”事件，但是当历史的洪流冲破5nm这道堤坝的时刻，绝对是一发不可收拾的迅猛发展。新一轮的芯片工艺竞争已经展开，多家芯片巨头纷纷参战目前仍难言输赢。但光刻机仍就是重中之重，得光刻机者得天下！

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