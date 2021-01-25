网红商品“拼购化” 出圈的“发热围巾”成今冬爆款

今年的冬天，比往年要更冷。“御寒黑科技”产品成为了热点，比如普通围巾的升级产品——“发热围巾”在拼多多成为了网红爆款，销量暴增四倍。

“发热围巾”掀起品牌“出圈”热潮

今冬以来，在拼多多平台上涌现出大批“发热围巾”产品，众多品牌相继入局，甚至出现了许多外领域的“跨界者”。“发热围巾”的玩家包括小家电品牌的美的、摩飞，美容电器品牌的SKG、智能服饰品牌的飞乐思，以及传统服饰品牌的七匹狼等，纷纷发力冬季开始起量的“发热围巾”市场。

“发热围巾”成今冬爆款，摩飞、艾米多、南极人等品牌的同类产品畅销

据了解，“发热围巾”这类产品在电商平台上不仅品牌的可选择空间较大，产品还在安全、功能、外观等方面有着抢眼的表现。比如安全方面，产品普遍拥有发热片智能断电技术，支持全身水洗；由于采用了石墨烯发热技术，功能方面可以实现智能温控；在产品设计方面，一些品牌加入了潮流元素，打造出一批高颜值产品。

全网走红，电商平台爆款连连

“发热围巾”产品销量急剧增长的背后，是寒冬下消费者对于户外保暖的刚性需求。户外保暖用品市场具有明显的季节性消费特征，今年持续的寒潮，无疑带来了一大波好商机，“发热围巾”也正因此迅速在全网走红。

“发热围巾”品类参加拼多多百亿补贴，进一步提升了产品的性价比

大批网友购买“发热围巾”，在电商平台也涌现出不少的销量爆款。从拼多多首页搜索“智能发热围巾”可以看到许多销量10W+的产品，官方还对“发热围巾”品类展开了百亿补贴的活动，通过平台补贴，售价低于全网行情，颇具性价比。

这些“发热围巾”品牌通过洞察消费需求，在传统围巾的服饰品类下开辟出“发热围巾”这样的新品类，挖掘出了新的增长空间。部分品牌还在继续深挖用户痛点，除了自发热、防水、保健之外，也在防紫外线、吸湿、排汗、除臭等功能上做更多尝试。

自带社交属性，网红产品“拼”购化

另一方面，“发热围巾”品类的走红很大程度上借助了社交传播的特点，圈粉年轻人。经营该类产品的商家表示，“只要产品实用性和质量有保证，颜值在线，那消费者既是购买者，也会自发成为推荐者。”

让产品本身成为话题，是赋予其社交属性的最重要的方式。时下我们看到，诸多社交平台有关“取暖续命”、“发热围巾”的话题和讨论层出不穷。闺蜜群里的互相推介，朋友圈晒照，以及小红书、微博上博主们的主动分享，有着较传统售卖模式更强的“带货”效率。

这也让善于借助社交传播优势、让购买需求快速裂变的“拼”购模式，再次火了一把。恰逢今年寒潮和新年礼品市场需求上涨，大批网友在拼多多上拼购“发热围巾”，彻底带货了这款网红产品。

拼多多平台“发热围巾”成网红爆款，首批用户通过拼购体验到最新产品

“围巾保暖又不厚重，简约却百搭”、“发热很快，以后再也不用担心脖子受凉了”。在商品下方的评价区可以看到，“发热围巾”获得了大多数用户的认可，且系统显示一些消费者已经是两次拼单该商品，吸引了许多回头客。

今冬自带话题和流量的“发热围巾”走红，凭借较高的性价比和保暖功能颠覆了人们对围巾的固有印象。从市场发展的角度来，这类产品门槛相对不高，因此在市场中很容易同质化，“发热围巾”市场体量有多大、是否具备向上持续发展的潜力，通常来说两三个冬季就能得到准确答案。

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