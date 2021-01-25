微信PC版被曝扫描用户浏览器Cookies

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      [  中关村在线 原创  ]   作者：肖余林

    1月25日消息，据 V2EX 网友爆料，使用火绒安全添加 QQ 扫描浏览器 cookies 的拦截规则后，意外拦截到了微信 PC 版扫描 cookies 的情况。在此网友验证过程中进一步发现，WeChat.exe 每次启动时都会尝试扫描电脑上所有使用 Chromium 内核的浏览器注册表，甚至包括并未安装的浏览器。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7614876.html report 260 1月25日消息，据 V2EX 网友爆料，使用火绒安全添加 QQ 扫描浏览器 cookies 的拦截规则后，意外拦截到了微信 PC 版扫描 cookies 的情况。在此网友验证过程中进一步发现，WeChat.exe 每次启动时都会尝试扫描电脑上所有使用 Chromium 内核的浏览器注册表，甚至包括并未安装...
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