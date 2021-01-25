2021年支付宝集五福2月1日开启 每天50万福字免费包邮到家

支付宝集五福基本也算是近些年春节期间的传统节目了，虽然红包的金额越来越少，但是对于气氛越来越淡的春节来讲，这也算是一个小小的仪式感了。今日，支付宝官方公布了支付宝集五福活动2021年开启时间以及创新玩法，赶快让我们来看看究竟。



2021年支付宝集五福2月1日开启

支付宝官方预告：2021年集五福活动将在2月1日0点上线。同时，今年新增写福字玩法，今起上支付宝搜“写福字”，通过小程序手写福字，可选择免费打印、包邮到家。也可以上传福字，晒出的福字还有机会出现在今年五福的彩蛋卡上。

另据支付宝官网微博透露，每天前50万个福字可以免费打印包邮到家。今年因为的原因可能很多人都会选择原地过春节，但是如果能够给家乡的亲人奉上自己亲手写的福字，那么其实也是一件非常有意义且暖心的事情，不得不说今年支付宝集五福更有人情味。



2021年支付宝集五福2月1日开启

当然，人们在支付宝集五福还是为了要等到除夕拆红包。你知道吗，据悉2016年首次推出的支付宝集五福活动只有79万人最终集齐了五福并瓜分2亿元红包，平均没人可以获得271.66元。去年3.18亿人随机分5亿，平均每人不到1.6元，关键还是气氛。

2021年支付宝集五福2月1日开启，今年新玩法您都Get到了吗？

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