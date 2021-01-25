太惨了！暴雪解散《魔兽争霸3：重制版》开发团队

回望2020年是很悲惨的一年，甚至就连被人们寄予厚望的《魔兽争霸3：重制版》不仅被评为年度最烂游戏，最近又有消息传出暴雪解散了《魔兽争霸3：重制版》的开发团队，简直是太惨了。不过粗制滥造的《魔兽争霸3：重制版》确实伤害了老玩家，不冤！



暴雪解散《魔兽争霸3：重制版》开发团队

彭博社记者Jason Schreier曝光了暴雪娱乐内部正在进行的工作室调整内幕。在这些变动中，曾负责开发了《魔兽争霸3：重制版》的开发1队（Team 1）已经在去年10月被解散，这个部门还曾负责开发了《星际争霸2》，《风暴英雄》和《星际争霸复刻版》。

那么究竟是什么导致了《魔兽争霸3：重制版》的最终流产呢？内部文件显示，《魔兽争霸3：重制版》的问题包括沟通失误，管理不当和因为财政压力而匆忙发售。当被问到《魔兽争霸3》重制版的更新计划和修复时，暴雪表仍然会更新和服务社区。

据悉，开发1队想要为《暗黑2：重制版》做准备，但为了不犯同样的错误，暴雪最终还是叫停，把《暗黑2》重制交给了负责开发《暗黑4》的团队。现在由于Vicarious Visions负责重制，所以《暗黑4》开发团队现在负责监管《暗黑2》的重制工作。

现在唯一的希望就是《暗黑4》和《暗黑2：重置版》不会再出什么幺蛾子了，毕竟老玩家们已经没有多少情怀可以伤的起了！

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