微信8.0删除32个经典表情，你发现了吗？

最近围绕着微信8.0的话题不断，虽然作为一个大版本的升级并未实质上的新功能，但是对应娱乐功能的强化也受到了很多网友的关注。当我们在关注这些新东西的时候，或许忽略了微信删除了30多个表情这个事实，如果不说您是不是还没发现呢？



微信8.0删除了30多个表情

具体来看，在微信 8.0 中增加了全屏播放炸弹 / 烟花 / 庆祝动画表情，小黄人表情更高清，还有浮窗更新、新增了个人状态、视频号可以设置私密赞等功能。微信 8.0 删除了 32 个系统内置表情。其中有一部分表情此前已经在手机端被删除。

如果您对这些表情情有独钟的话，那么还是可以通过手动驶入来发送的，只是发送的是原来的表情，并非微信8.0高清重绘的洗表情，一下为被删除的32个经典表情：

[酷][饥饿][汗][奋斗][疯了][糗大了][左哼哼][哈欠][吓][西瓜][篮球][乒乓][饭][闪电][刀][足球][瓢虫][差劲][爱你][NO][爱情][飞吻][怄火][磕头][回头][跳绳][投降][激动][乱舞][献吻][左太极][右太极]

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