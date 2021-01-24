微信8.0.1来了！显示“在线状态”越来越像QQ了

iOS 8.0.1更新版也来了，这个更新速度可以说是非常快了。不过按照惯例，微信这次并未披露具体更新了什么内容，但这紧随其后的更新肯定是修复了8.0.0大更新后遗留下来的比较紧急的问题。毕竟这是一个大版本更新。

具体来说，就是「在线状态」功能的修复，在更新到8.0.0版本后，有的小伙伴有在线状态功能，但是很多朋友更新后并没有在我的页面出现「+状态」的选项。

其中有人尝试重启微信、iPhone 或通过微信帮助与反馈功能进行修复，功能得以正常，但仍有部分用户一直无法设置个人状态（包括小编）。

但现在iOS微信8.0.1版本已经修复了这个问题，如果你更新了8.0.0版本没有出现「+状态」选项的话，可以去App Store更新到8.0.1版本，更新后就有这个选项了。

如果你更新了8.0.0版本发送的黄脸小表情并不会动的话，也可以尝试去更新8.0.1版本。

另外，安卓微信8.0.0版本的内测版也已经发布，同样也有：在线状态、动态黄脸小表情、图片文字提取、新的浮窗等功能。

个人状态怎么玩？微信—我，点击微信号下面的「＋状态」按钮，选择状态图标，接着“说点什么”，这时候可以拍摄或从相册选择照片作为状态背景显示。

还能为状态添加位置，设置可见范围（公开、不给谁看），最后点击「就这样」就能添加目前的状态了。点击「几个朋友也在这个状态」，能浏览相同状态的好友，进行点赞或查看 ta 的资料。

好友可以在聊天列表、通讯录列表，昵称后面看到最新的状态图标。在聊天界面，点击顶部好友昵称会弹出状态卡片，可以对好友状态点赞或点击卡片查看好友资料。个人状态右下角能看到谁对你的状态点过赞，目前状态只支持点赞，没有评论功能。

目前已确认的更新包括：

我的状态可以设置自己的状态，比如心情想法、工作学习、活动、休息等设置的状态可以插入图片、视频、地址，也可以设置公开的范围。

首页下拉更新可以看没看完的文章、视频、直播，之前的小程序被收缩到一栏。

表情动态炸弹、烟花，会有全屏的动态电话。

新的浮窗变成首页左上角的两个点，可以往左滑出来。

听歌新体验 QQ音乐分享到朋友圈，点击播放后，可以看到有多少人一起听，可以创建音乐视频发送到视频号。

直播和附近分成了本地视频和直播、附近的人，直播有朋友在看的和其他不同类型的分类。

视频号分享到朋友圈点击后变为全屏。

视频号推荐页面，视频详情和评论合并。

新增朋友时需要设置权限之前是默认的，现在需要设置了。

发红包页面拼手气和普通红包选项被放到的左上角。

直播设置白名单需要在PC端视频号助手设置。

视频号直播页面更新可以设置状态，也可以查看更多的直播。

视频号的原声可以查看使用次数。

好友和朋友圈上限提至1万人。

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