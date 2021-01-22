网易北京一员工核酸检测阳性 内部信透露事件细节及应对方案

1月22日午间，网易北京一员工核酸检测阳性的消息瞬间传遍了北京的科技圈，很多科技公司都在口口相传关于网易北京一员工核酸检测阳性的消息。如今关于网易北京一员工核酸检测阳性已经得到了官方确认，其内部信称全员核酸并远程办公。



网易北京一员工核酸检测阳性

根据多家媒体报道称，网易北京一员工核酸检测阳性，该员工为大兴天宫院确诊病例密切接触者的同住人。在隔离期间出现发烧症状，1月21日晚间核酸检测为阳性，1月22日凌晨血清检测阴性，目前尚未确诊。

针对网易北京一员工核酸检测阳性的关注度不断攀升，网易最新通报了该同事最新情况：该同事1月19日核酸检测阴性，1月21日晚出现发烧症状，夜间核酸检测为阳性，1月22日凌晨血清检测阴性，未确诊，待专家进一步会诊。



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为了能够将疫情有效的控制住，目前网易北京一员工核酸检测阳性的消息曝光后进行了全面排查。该员工所属工位、个人物品、电脑等办公用品，及园区公共环境核酸取样检测均为阴性。目前已排查掌握的密接同事，均已安排隔离并进行核酸检测，结果均为阴性。

网易北京一员工核酸检测阳性，在网络上引起了轩然大波。尽管目前并没有大面积扩散的趋势，但是为了保险起见，网易A座7层及相关密接人员均已居家隔离，将隔离至1月31日。并且要求返岗需要提供2日内核酸证明。



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以上就是网易北京一员工核酸检测阳性的整体经过，目前北京的疫情也有上升的趋势，希望在这里提醒广大网友加强个人仿佛，尽量减少外出和解除，争取早日战胜疫情。

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