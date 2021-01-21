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    起风了！2020年全球电动车销量逆势暴增43%

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    因为一场疫情的催化，让全球汽车市场产生了两极分化。据国外媒体报道，尽管新冠疫情导致 2020年汽车总销量下滑了五分之一，但全球电动汽车的销量却在2020年显著增长了 43%，达到300万辆以上。电动汽车的风真正刮起来了，特斯拉暂时成为最大赢家。

    起风了！2020年全球电动车销量逆势暴增43%
    2020年全球电动车销量逆势暴增43%

    分析师Viktor Irle表示2021 年电动汽车的销量将继续增长。他估计，到今年年底，电动汽车的销量将达到 460 万辆左右。

    作为电动汽车领域的领导者，特斯拉是电动汽车销量最多的品牌，该公司在 2020 年销售了近 50 万辆汽车，其次是大众。得益于保时捷 Taycan 全电动跑车和大众 ID.3 电动汽车等车型，大众的表现也很好。

    今年第四季度，特斯拉在全球的表现强劲，它的表现甚至超过了华尔街的预期。Cross-Sell 收集的 23 个州的数据显示，特斯拉在这 23 个州的新车注册量为 44749 辆，其中 Model Y 就占了近一半。

    2020 年全年，该公司累计交付 49.955 万辆汽车，虽然同比明显增加，但未能实现 2020 年交付 50 万辆汽车的目标。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7613067.html report 834 因为一场疫情的催化，让全球汽车市场产生了两极分化。据国外媒体报道，尽管新冠疫情导致 2020年汽车总销量下滑了五分之一，但全球电动汽车的销量却在2020年显著增长了 43%，达到300万辆以上。电动汽车的风真正刮起来了，特斯拉暂时成为最大赢家。2020年全球电动车销量逆...
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