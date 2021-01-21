春节返乡人员如何划定？成为网友们最为关心的问题。昨日，关于春节返乡需持7日内核酸阴性证明，以及农村返乡人员实行14天居家健康监测的新规定引发了全网的关注。毕竟忙碌了一年，没有什么比回家更重要的事情了。鉴于这则新规定其实也存在一些模糊的地方，春节返乡人员如何划定？国家卫健委回应给出权威解释！



返乡人员如何划定?国家卫健委回应

那么返乡人员如何划定？我们首先回顾一下国家卫健委颁布的新规。1月20日，据国家卫健委网站显示，为指导农村地区科学精准做好冬春季新冠肺炎疫情防控工作，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组和中央农村工作领导小组办公室制定《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》（以下简称《方案》），要求加强返乡人员管理。

《方案》明确，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，期间不聚集、不流动，每7天开展一次核酸检测。各乡镇（街道）、行政村（居委会）落实责任制，对返乡人员实行网格化管理，做好登记造册、健康监测和异常状况处置等工作。

《方案》还提出，减少人员流动。提倡春节假期非必要不流动，鼓励大中专院校与企业错峰放假和开学开工，从事进口物品搬运、运输、存储和销售环节的工作人员，原则上在工作地休假或工作。疫情中高风险地区严格控制人员进出。

返乡人员如何划定？核酸检测证明如何获得？由谁来查验核酸检测证明？国家卫生健康委回应公众关切，就相关问题进行解答。

为什么要对返乡人员加强疫情防控管理？

进入冬季以来，农村地区零星散发病例和局部聚集性疫情明显增加，严重影响当地正常生产生活秩序。农村地区防控能力薄弱，疫情防控难度大，特别是春运期间返乡人员明显增多，人员流动增大，将会进一步加大疫情传播风险。

为严格落实内防反弹的防控策略，对返乡人员加强疫情防控管理十分必要。核酸检测是目前尽早发现新冠病毒感染者的有效手段，要求返乡人员持核酸检测阴性证明能够有效降低疫情传入农村的风险，保障大家度过一个健康、平安的春节。

工作方案所指返乡人员包括哪些人群？

工作方案所指返乡人员是指从外地返回农村地区的人员，主要包括：

1，跨省份返乡人员；

2，来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员（中高风险区域内部人员原则上不流动）

3，三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。

返乡前核酸检测阴性证明如何获得？

返乡人员可在出发地或目的地的任意一家有核酸检测资质的医疗机构、疾控机构或第三方检测机构进行检测，凭7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”返回农村地区。

谁负责查验核酸检测阴性证明？

返乡人员返乡前应告知当地村委会，返乡后由村委会查验其7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。

持核酸检测阴性证明返乡从什么时候开始？

持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。

持核酸检测阴性证明返乡后是否需要隔离？

持核酸检测阴性证明返乡后不需要隔离，但需要进行14天居家健康监测，做好体温、症状监测，非必要不外出、不聚集，必须外出时做好个人防护，并在返乡后第7天和第14天分别做一次核酸检测。

返乡不满14天的，以实际返乡时间落实居家健康监测和核酸检测要求。

各地如何落实该项政策？

各地要根据当地实际情况，结合国家政策确定农村地区范围，制定本省的实施细则，做好相关配套服务。



返乡人员如何划定?国家卫健委回应



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