春节到底返乡人员如何划定？官方回应来了

昨天国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，如果说一定要返乡，返乡人员需持有7日以内核酸检测阴性证明才能够返乡。

消息一出，立刻引起了大家的广泛关注，因为这个返乡人员如何划定，官方并没有详细说明，而现在国家卫生健康委权威回应。

工作方案所指返乡人员包括哪些人群？

工作方案所指返乡人员是指从外地返回农村地区的人员。

主要包括：一是跨省份返乡人员；二是来自本省内中高风险区域所在地市的返乡人员（中高风险区域内部人员原则上不流动）；三是本省内的进口冷链食品从业人员、口岸直接接触进口货物从业人员、隔离场所工作人员、交通运输工具从业人员等重点人群。

返乡前核酸检测阴性证明如何获得？

返乡人员可在出发地或目的地的任意一家有核酸检测资质的医疗机构、疾控机构或第三方检测机构进行检测，凭7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”返回农村地区。

谁负责查验核酸检测阴性证明？

返乡人员返乡前应告知当地村委会，返乡后由村委会查验其7天内核酸检测阴性证明或包含7天内核酸检测阴性信息的健康通行码“绿码”。

持核酸检测阴性证明返乡从什么时候开始？

持核酸检测阴性证明返乡从1月28日春运开始后实施，至3月8日春运结束后截止。





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