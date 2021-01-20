WiFi6路由器关注度超半数 网友“换网”拼购价集中在500元内

前不久在小米11新产品发布会上，小米公司带来了新一代的高端路由器AX6000，这款新品被看作是“WiFi6技术元年”的压轴产品，于本月8日开售。根据ZDC统计数据显示，目前消费者选购家用无线路由器时，对WiFi6路由器的关注比例达到了51.09%，考虑升级WiFi6路由器的人已超过半数。

伴随今年疫情居家办公和WiFi6市场普及方面的因素，以华为、小米、腾达、TP-Link为代表的品牌路由器在拼多多等平台上的热度快速蹿升，智能手机、笔记本电脑、智能电视等终端产品线也准确地抓住了WiFi6的趋势推出新品，近一年来市场围绕“网络升级”的话题热度居高不下。



消费者选购无线路由器时，对WiFi6路由器的关注比例超过半数

据媒体报道，消费者更换路由器的需求主要来自“网速慢”、“多人用网卡”带来的降速体验。“两个大人在家办公经常要参加视频会议，孩子在家要上网课，经常会出现抢网速的情况，让远程视频会议和网课的体验都受到影响。”

针对上述这些用户遇到的问题，WiFi6技术相比WiFi5做出了重大升级。譬如使用了OFDMA技术，因此能在理论速度上比上代技术快三倍，且支持更多的设备同时连接（约4倍），延迟和终端功耗同步大幅下降。

疫情期间，大量用户启动“换网”计划，在拼多多平台搜索“WiFi6路由器”，华为AX3/AX3Pro、小米AX1800/3600、RedmiAX5、TP-LINKAX5400、腾达AX3000在内的多款WiFi6路由器成为爆款。一位专营网络设备的商家表示，WiFi6路由器在去年4月份开始起量，一些媒体大力宣传的款式经常会缺货，消费主要集中在500元以下的产品。



拼多多平台上销售的WiFi6路由器成为该品类的中坚力量

调研报告显示，“买路由选个便宜的”观念已经一去不复返，路由器消费正在升级。ZDC有关价格倾向性的数据中，78.41%的用户会选择500元以下的产品，300元-1000元的用户占比为23.61%，一成用户会选择1000元以上的旗舰产品。

500元以下价位段是消费者关注的重点区间，路由器消费正在升级

在拼多多“百亿补贴”频道，大批WiFi6路由器在官方补贴的助力下，有几十元到几百元不等的优惠。平台热销的小米AX1800/AX3600，官方补贴80-140元，降幅约为25%。

旗舰定位的NETGEAR网件RBK852和RBK853两款产品，价格分别补贴了200元和300元。水星X188G在百亿补贴的加持下补贴价仅需164元，让广大准备“换网”的消费者入手无压力，这在很大程度上推动了WiFi6生态的普及。



拼多多“百亿补贴”覆盖大批WiFi6路由器产品，补贴力度从几十元到几百元不等

2020年不仅是5G普及年，也是WiFi6商用元年。上一代WiFi5协议时隔7年于2019年升级至WiFi6，在2020年的市场中呈高速成长态势。业内人士表示，越来越多的WiFi6路由器和终端投入使用，将助推网络应用拓展，从而形成高速发展的生态，围绕网络连接设备和终端行业的发展速度也将得到提升。

据ZDC数据显示，2020年的中国无线路由器市场，华为强势领跑，得益于爆款产品AX3和AX3Pro的良好表现，以32.6%的关注比重稳坐第一。其后的小米以AX3600/AX1800和RedmiAX6和AX5四款产品深入布局500元价位段，以极高的性价比打动用户，并在本月推出了AX6000这样定位更高的新品。



华为和小米的爆款产品以“拼”带来的高性价比推动WiFi6路由器快速普及

网购是消费者购买路由器的主要方式，在市场热门WiFi6路由器产品中，除了华为AX3/AX3Pro、小米AX1800/3600这样的热门产品外，TP-LINK、水星、腾达、华硕、NETGEAR多款产品的价格以“拼”购的形式直降，打造出更高的性价比。



市售热门WiFi6路由器市场价格对比，“拼”着买更省钱

随着室内网络升级需求的增长，WiFi6路由器正在快速普及，同时支持WiFi6网络的终端设备的数量和品类也越来越丰富。智能手机是最早一批支持WiFi6网络的设备之一，消费者熟悉的iPhone12/11系列、华为P40/Mate40、小米10/11等大批主流产品，均支持WiFi6接入。

笔记本电脑和智能电视行业也在加速跟进，时至今日，不论是以宏碁新蜂鸟为代表的轻薄本、ThinkPadX13锐龙版商务本还是ROG魔霸新锐游戏本，全面支持WiFi6，提供稳定可靠的网络连接。去年海信推出了国内率先搭载WiFi6的智能电视A7F，使得加载网络视频的速度得到了大幅提升。



除了时下热门的智能手机，大批支持WiFi6的终端设备成为消费首选

WiFi 6是推动智能手机和IoT行业发展的重要技术，于2020年迎来了爆发，大批支持WiFi6的设备在拼多多平台上售卖，并享受百亿补贴优惠。根据IDC的预测，至2023年，WiFi6在中国无线AP市场出货量占比中将超过90%。

业内人士表示，从早期的千元价位到现在百元入门款，持续下探的市场价格在一定程度上助推了WiFi6应用生态发展的进程。近年来国内基础网络”提速降费”政策落地实施，伴随视频超清化趋势和室内用网设备的增加，WiFi6设备从增量市场进入存量市场的周期或将缩短，价格维度的竞争将更加激烈。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：WiFi6路由器关注度超半数 网友“换网”拼购价集中在500元内http://news.zol.com.cn/761/7612186.html