张小龙耿直透露创建微信原因：自己不喜欢用QQ

微信的诞生是符合了移动互联网应用趋势的产物，当然这里面也可能夹杂着创办者张小龙的一点点私心。“微信公开课”在今日开讲，张小龙在 “微信之夜”环节发表演讲时谈到，最初自己创办微信的原因之一是因为自己不喜欢用 QQ，这样的原因确实非常耿直。



张小龙

首先复盘2020年微信的成就，每天有 10.9 亿用户打开微信，3.3 亿用户进行视频通话，7.8 亿用户进入朋友圈，1.2 亿用户发表朋友圈，其中照片 6.7 亿张，短视频 1 亿条；朋友圈每天有 1 亿条视频内容，有 3.6 亿用户读公众号文章，4 亿用户使用小程序。

与 2019 年相比，朋友圈发布数量涨了 10 倍。此外，张小龙也分享了对视频内容的思考。

他认为，在未来，视频不应该是文件化的形式，而应是云端化的、结构化的形式，这种结构化的数据能够在云端被共享、被标记。视频是一种结构化的视频内容的载体。微信平台未来流通的视频内容将主要以视频号的形式呈现，而非文件的形式。

不过微信目前强推视频号的分歧很大，张小龙面对的挑战仍旧很大！

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