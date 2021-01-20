马云近几天出什么事了 令阿里巴巴股价大涨超7%

已经宣布正式退休逐渐淡出前台的马云近几天出什么事了，令阿里巴巴股价大涨超7%？原来在腊八这一天，马云跟乡村教师们有个约定，许久没有露面的马云前来赴约。马云通过视频连线形式，与全国100名乡村教师“云”见面并在线上讲话。



马云近几天出什么事了

马云表示，今年因为疫情的原因不能在三亚见面，但是我们用视频连线的方式聚在一起，这是我们对100名获奖老师的敬意，也是对100名老师背后290万乡村教师的敬意。等疫情过去了，我们一定找时间把大家的三亚之旅补上，到那时我们再见面！

通过视频截图来看，许久没有露面的马云整个人都放松了需求，虽然整体看上去更苍老了一些，也有一些发福，但是整个人的精神状态以及风范依却显得和蔼亲近了许多。随后，阿里巴巴股票大涨，截至发稿前，阿里股价达到261.4港元/股，涨幅达7.04%。



马云连线乡村教师

“马云公益基金会”负责人称，自2015年起，每年腊八节，基金会都在海南三亚举行“马云乡村教师奖颁奖典礼”。这段时间，马云投入了不少精力研究教育公益，“前不久还去了并校后的乡村寄宿制学校桐庐县玉华小学。”

在视频连线中，马云也表示：这段时间，我和同事一直在学习和思考，我们更加坚定了全身心投入教育公益的想法。这不仅仅是因为我自己是老师出身，更重要的是，教育特别是乡村教育关系重大。支持好、服务好乡村老师，做好教育部门的补充，更好地发展乡村教育，为乡村振兴、共同富裕而努力，我想这是我们这一代企业经营者的责任和担当。



马云连线乡村教师

“我们相信，未来乡村生活一定会越来越美好，未来的乡村是蓝天白云下的现代化，有一天越来越多的年轻人会回到乡村。我会和老师们一起努力，也欢迎更多人加入进来，一起加油，乡村的教育提升一点，我们离共同富裕就会近一点。一起做好这件事，这就是我们今天说好的约定！”

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