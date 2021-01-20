本田车主铁路违停逼停火车 火车司机下车打电话挪车

如今汽车保有量是越来越多，但是车位却并不见增长，因此停车难成为现代人的痛。不过要是真着急，占用别人的车位或者不合适的地方临时停车留个电话，这大家也都理解，但是像这位本田车主一样，直接把车停在铁路铁轨上，就不合适了啊，直接把火车逼停了。



本田车主铁路违停逼停火车

1月17日，辽宁省沈阳市于洪区一铁路道口，有一辆白色的本田轿车违停在铁轨中央。这件离职的事情目前被曝光于抖音等短视频平台，并且引发了网友们的热议。不过大家都是拿这件事当成一个笑话来看，表示离奇的事情年年有，没想到今年特别多。



本田车主铁路违停逼停火车

更为离奇的是，随后铁路人员下车后通过车牌号联系上车主，车主接到电话后赶到现场，铁路人员对其进行批评教育，车主赔礼道歉后将车开走。整个事件充满了现实魔幻主义色彩，虽然情节怪诞，却突显真实。很多吃瓜网友表示，真是活久见！



本田车主铁路违停逼停火车

这样打电话挪车的事情不就是经常出现在我们的生活中么，但不寻常的确实火车司机给小汽车司机打电话挪车。据沈阳运输集团有限公司物流中心的温先生介绍，此处并非主干线路，为企业专用线路，火车会不定时通过该线路运输货物。

后来，媒体从沈阳市于洪区委宣传部获悉，铁路公安已经介入处理，涉事车辆司机已被带走。如此做法可谓大快人心，网友称赞！

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