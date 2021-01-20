速腾车主拿生命炫耀自动驾驶 夜间跑高速低头玩吃鸡

在自动驾驶浪潮的驱动下，目前很多民用量产车型都已经普遍具备了一定的“自动驾驶”能力。但一般都在L2等级，也就是ACC自适应巡航以及车道保持外加主动刹车之类的低阶技术，最多也只能算是辅助驾驶罢了。不过有的车主就是任性，速腾车主晒出惊险一幕。





速腾车主拿生命炫耀自动驾驶

目前网络上流传着一段速腾车主拿生命炫耀自动驾驶技术，夜间跑高速不看路低头玩手机吃鸡的视频。一辆大众速腾，在晚上的高速公路上行驶，可让人震惊的是，司机竟然在驾驶座上，双手拿起手机玩起了“吃鸡”游戏。此视频蹿红于社交网络，很快引发人们的热议。

根据视频透露的信息可以看出，该车开启了ACC自适应巡航和车道保持功能，但是车道保持只能进行微小幅度的转向，还是需要驾驶员来掌控车辆的方向盘。但是这位车主只顾低头玩手机，如此不要命的行为让很多观众为视频里的人捏了一把汉。



夜间跑高速低头玩吃鸡

如此行为也引起了很多网友的愤怒，视频中的驾驶员已经涉嫌“危险驾驶”了，在不具备自动驾驶功能的车辆上，开车玩游戏不看路，希望交警部门能够介入处理。确实，因为L2等级的自动驾驶是需要人全程监管车辆运行的，如此行为确实是极为危险的行为。

不过通过视频的录制细节，不难发现这只是短时间录制的博取关注的视频。为了补充照明，甚至打开了车内的阅读灯。单反开过车的人都知道，业界打开车内阅读灯并不利于看清车外情况，如此做法显然是为了拍摄补光，说白了就是为了博眼球而故意为止。



呼吁交警介入调查

如此做法显然对自己和他人的声明极为不负责任的行为，而且把这样的视频发到网络上更是起到了极为不好的示范效应。如此低劣的行为并不酷，也不值得炫耀，完全是脑残的行为。呼吁交警部门能够介入处理，以防止更多的危害公共安全的行为被当成“酷炫”的事情。

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