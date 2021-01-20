电脑屏幕不再反人类设计 大量笔记本回归16:10设计

如果您使用过小屏幕低分辨率16:9屏幕比例的笔记本电脑，那么您一定知道我在吐槽什么。曾几何时这样的笔记本成为四五千元的主流，那看个网页或者文档就别提多酸爽了，你要不停的翻页，翻页，翻页，视觉效果可以用反人类设计形容，让你不得不外接屏幕。





大量新品回归16:10设计

如果仅仅是处理商务和文档需求，当年液晶显示屏刚流行时的4:3绝对是最佳选择，随后的16:10可以说一定程度上兼顾了娱乐和商务，那么16:9屏幕比例则完全是向成本妥协的产物，如果分辨率还不到1920×1080的级别，那根本就是没法用的地步。

不过这种情况终于在今年获得了改善，从CES期间展出的多款笔记本电脑新品来看，16:10的屏幕比例正在回归，我们已经见到了来自惠普、戴尔、联想等大厂的多款非 16：9 宽屏笔记本。TheVerge汇总了一些知名品牌的非16：9 笔记本电脑机型，果断收藏！

● 惠普 Elite Folio（1920 x 1280, 3:2）

● 戴尔 Latitude 9420 2-in-1（2560 x 1600, 16:10）

● 联想 ThinkBook Plus Gen 2（2560 x 1600, 16:10）

● 联想 Legion 7 and Legion 5 Pro（2560 x 1600, 16:10）

● LG Gram 17 and Gram 16（2650 x 1600, 16:10）

● 联想 IdeaPad 5 Pro（2560 x 1600, 16:10）

● 联想 ThinkPad X1 Titanium Yoga（2256 x 1504, 3:2）

● 联想 ThinkPad X1 Carbon Gen 9 and X1 Yoga Gen 6（up to 3840 x 2400, 16:10）

● 联想 ThinkPad X12 Detachable（1920 x 1280, 3:2）

● 华硕 ROG Flow X13（up to 3840 x 2400, 16:10）

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