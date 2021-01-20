DIY玩家终于等来了10nm 英特尔12代酷睿细节曝光

在CES期间我们得知英特尔计划在年底推出基于10nm的第12代酷睿系列处理器，其中桌面级CPU将首次应用第三代10nm+++工艺，也就是说DIY玩家终于等来了英特尔的10nm。目前推特爆料者@momomo_us带来了该系列处理器的最新消息和细节。



英特尔12代酷睿细节曝光

据悉，英特尔12代酷睿Alder Lake现已出现在了sisoftware数据库中，将使用10nm制程，泄露的Alder Lake为16核，频率最高4Ghz。这款英特尔12代酷睿 Alder Lake为16核，1.8-4GHz，30MB三级缓存；配备了32GB DDR5-4800内存；核显为32EU（256 流处理器），GPU频率1.5GHz。

在CES发布会上，英特尔表示下一代处理器 “Alder Lake” 代表了x86架构的重大突破，也是英特尔性能可扩展性最高的系统级芯片，将于2021年下半年上市的Alder Lake支持将高性能核心和高能效核心整合到单个产品中。

Alder Lake也将成为英特尔首款基于全新增强版10 纳米SuperFin技术构建的处理器，并将作为领先台式机和移动处理器的基础产品。

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