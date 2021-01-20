特斯拉首次回应Model Y降价 国产和进口的差异这么大

特斯拉首次回应Model Y降价，是怎么回事呢？2021年新年，国产特斯拉Model Y宣告“降价”16万元的消息引爆新能源汽车。不过降价是一面双刃剑，不仅让高价购买的老车主心态崩塌，也会降低产品的定位。特斯拉首次回应Model Y降价，解释的还算圆满。



特斯拉首次回应Model Y降价

特斯拉首次回应Model Y降价，其重点阐明了所谓“降价”并非降价的逻辑。特斯拉明确表示本次官网上线的中国制造Model Y，是特斯拉首次在中国市场公布售价开启预订。此前在中国区官网展示的车型为进口版车型，并未在中国市场销售，两者身份不同。

特斯拉首次回应Model Y降价，将重点划定在了国产和进口的差异上。确实因为关税等一系列因素的影响，一般进口整车的价格往往要贵上你不少，相信这样还算合情合理的解释老车主们听了也会感觉比较舒适，毕竟早买早享受，而且还是进口的身份，嗯！



特斯拉首次回应Model Y降价

特斯拉首次回应Model Y降价的起源，来自特斯拉中国官网突然进行的更新引爆了车市内外：Model Y长续航版起售价由此前的48.8万元调整为33.99万元，下调了14.81万元；而该车型的高性能版起售价也从之前的53.5万元调整为36.99万元，下调了16.51万元。

毕竟国人大多有一些进口情节，认为进口的品质会更好一些。其实在今时今日中国制造的水平早就达到了全球顶级的水平，跟国外发达国家的差异也已经很小了。仅仅是整车部分，很多合资品牌的生产制造能力均已经在同品牌体系内属于全球制造的核心地位。





特斯拉首次回应Model Y降价

当然，国产因为是本土制造极大的降低了成本，有没有关税的影响，因此整体的性价比确实存在天然上的优势，价格差异确实很大。不过从特斯拉首次回应Model Y降价的事情来看，特斯拉确实希望在新能源领域打开更广阔的天地，毕竟与其竞争的还有大量传统车企。

特斯拉首次回应Model Y降价，可以说是既照顾了老车主的情绪，也是基于客观因素的解释，这样的理由你会信服吗？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：特斯拉首次回应Model Y降价 国产和进口的差异这么大http://news.zol.com.cn/761/7611820.html