Chrome 88 发布，这些功能不再支持

谷歌于北美东部时间2021年1月19日发布了Chrome 88新版本。新版的 Chrome 浏览器永久取消了对 Adobe Flash Player、FTP 的支持。同时谷歌宣布，将为 Chrome 88 添加新的密码保护功能。

不再支持FTP

有了Chrome 88，谷歌Chrome不再支持FTP URL，也就是ftp://地址。FTP不支持加密连接，放弃FTP也是迟早的事情，其实从Chrome中删除FTP已经有一段时间了，现在完全禁用后，想使用FTP的用户需要单独的FTP应用程序。

不再支持Mac OS X Yosemite

谷歌正式放弃对Chrome 88中Mac OS X 10.10 Yosemite的支持。Mac 用户需要升级到 OS X 10.11 El Capitan 或更高版本才能使用 Chrome 88。其实，苹果早就不再支持Mac OS X Yosemite。

不再支持 Adobe Flash Player

2017 年开始，Adobe 和苹果、Mozilla 和微软等其他浏览器陆续宣布不再支持Adobe Flash Player 。目前，苹果和 Mozilla 已经停止了对 Flash 的支持，微软也计划在本月晚些时候结束支持。

添加新的密码保护功能

在收到 Chrome 88 更新后，用户只需单击个人资料图片下方的钥匙图标，即可检查密码强度。另外，用户可以在地址栏中输入 chrome://settings/passwords 直接跳转到该设置区域。谷歌承诺，将在今年推出更多密码功能。

新的权限请求提示UI

Chrome 88正在尝试一种更小、干扰性更弱的方式来请求权限。当请求权限时，在地址栏左侧出现的新的“图标”取代了以前的弹出窗口，在操作完成后，这一“图标”会最小化为一个更简单的小图标。用户也可以通过在chrome://flags/#permission-chip手动开启。



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