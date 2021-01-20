“智见未来”峰会高通全球副总裁侯明娟展望智能互联新时代

2021年1月20日，由百度与ZOL联手举办的智见未来· 2020年度星标大奖颁奖盛典以在线直播的方式与大家见面。年度星标大奖是百度与ZOL联合举办的重量级科技产品评选，在疫情之下仍有众多优秀的科技产品涌现出来。虽然改为线上直播，但是这场具有广泛影响力的科技产品评选盛事仍然别具意义。

高通公司全球副总裁侯明娟女士在致辞中谈到“智见未来”，她表示：“高通作为全球领先的移动技术公司，一直致力于打造智能互联的5G未来。回顾不平凡的2020年，我切身地感受到我们的社会和经济发展具有强大韧性。以移动通信行业为例，面对疫情挑战，整个行业共同努力，迎难而上，交出了一份十分出色的“5G成绩单”。以5G为代表的新一代技术正成为缓解疫情冲击、带动数字经济增长的重要驱动力，5G也成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。”



高通公司全球副总裁侯明娟女士

基于最新数据，侯明娟指出，目前中国已建成超过71.8万个5G基站，5G终端连接数突破2亿。这是非常了不起的成就，是所有从业者战胜困难、积极进取的结果。在5G快速推进的过程中，高通推出了丰富的5G解决方案，帮助众多合作伙伴推出不同层级和价位段的5G终端，让5G惠及更多人。目前有超过700款采用高通骁龙5G解决方案的5G终端已经发布或正在开发中，包括智能手机、移动热点、支持移动宽带的CPE、5G PC以及物联网终端。同时我们已将5G能力扩展至骁龙4系移动平台，支持客户为超过35亿智能手机用户带来更实惠的 5G终端。

谈及高通最近表现，侯明娟表示：“上个月初，我们发布了新一代旗舰级骁龙888 5G移动平台，新平台集业界领先的5G、AI、游戏和影像技术创新于一身，将提升旗舰智能手机的智能水平，变革拍照和视频功能，支持媲美主机的游戏体验，并赋能移动办公和远程协作的未来。骁龙888将为2021年旗舰智能手机树立全新标杆。”

侯明娟展望智能互联新时代时指出，2021年，5G将加速普及。实现5G赋能的美好生活和数字未来，离不开产业协作。新的一年，高通公司将秉承“相互赋能、彼此成就、共创价值”的理念，携手合作伙伴，构建智能互联的新时代。

写在后面：高通作为科技行业内的“顶流”，一直致力于通过推动科技技术的进步，变革人们生活、学习、工作、娱乐的方式。与此同时，ZOL也会持续发挥领先行业媒体的优势，用高质量内容更好地服务消费者，让更多科技读者与行业用户，透过深入浅出的文字领略高通技术的魅力。

智能互联新时代，我们期待看到高通继续携手生态合作伙伴，赋能更广泛的智能终端；乘5G之风，打造更多更优秀的产品，抓住技术升级的发展机遇继续引领时代发展。

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