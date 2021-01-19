苹果再推智能造车新专利 晕车的人再也不用发愁了

对于苹果而言，相对于很多品牌直接把新技术直接投入到产品上的做法，苹果更希望能欧把先进的技术转化成更出色的用户体验。对于苹果造车这件事儿而言，必然是少不了各种先进的技术，但苹果真正关心的是解决用户的需求和痛点，比如说晕车这件事。



苹果再推智能造车新专利

对于那些深受晕车困扰的人来说，苹果可能正在研究一种解决方案。

在过去几年的时间里，苹果申请了一系列与汽车相关的专利。从美国专利10，825，255 B2“增强型虚拟显示器”来看，该专利包括一个虚拟显示系统，希望向有晕车现象的乘客投射稳定的内容。该专利显示，“虚拟显示系统有助于提高生产力，因为乘客在乘车期间可以进行工作，而不用担心出现晕车现象”。

此外，苹果还在2016年申请了一个名为“全主动悬架系统”的专利，该专利描述了一种可变压力空气弹簧等硬件和触觉反馈系统等软件的混合，旨在提升乘客的驾乘体验。专利文件显示：“该系统可以补偿低于乘车频率的车辆振荡，从而减轻乘客晕车的风险。”

不得不佩服苹果的理念，总是能把先进的技术用于解决用户的需求和痛点。

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