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    抖音支付正式上线 春节春晚红包大战又是一次洗牌

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

    2013年微信支付功能刚上线，当时支付宝全球实名注册用户已经高达3亿。而在一年后的春节，微信凭借红包功能仅用了七天七夜，让800多万中国用户开通微信支付、进行银行卡绑定，最终领取了四千万个微信红包。如此一役，已被奉为中国互联网金融的经典案例。

    抖音支付正式上线 春节春晚红包大战又是一次洗牌
    抖音支付正式上线

    而在2021年的春节，新一轮的支付大战其实早已经剑张弩拔。有消息称拼多多内部已暂停春晚红包项目，不再担任2021年春晚独家红包互动合作伙伴，抖音将补位。抖音支付上线或为春晚红包项目做准备，目前有消息称抖音支付功能目前已经上线。

    1月19日，抖音支付已在抖音APP内正式上线，在抖音APP内购物结算时，除了支付宝和微信支付外，又添加了“抖音支付”的入口。 目前，抖音支付共支持十家银行卡的绑定，包括农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行等。

    抖音早国内的火爆程度无需多言，拥有庞大的用户基数，借助2021年春晚红包这把火能否引爆新一轮的支付大战，让我们拭目以待。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：抖音支付正式上线 春节春晚红包大战又是一次洗牌http://news.zol.com.cn/761/7611463.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/761/7611463.html report 804 2013年微信支付功能刚上线，当时支付宝全球实名注册用户已经高达3亿。而在一年后的春节，微信凭借红包功能仅用了七天七夜，让800多万中国用户开通微信支付、进行银行卡绑定，最终领取了四千万个微信红包。如此一役，已被奉为中国互联网金融的经典案例。抖音支付正式上线...
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