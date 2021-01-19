米聊宣布即将关闭服务器 陪跑微信十年终难成正果

米聊，一个既熟悉感觉很久远的产品。有人说米聊的理念被微信还早，但是在国内社交领域要想撼动腾讯的地位何其艰难。陪跑微信十年，并在10岁生日刚过后宣布彻底再见。米聊决定将于2月1日12点开始停止账号注册和消息收发，2月19日12点停止登录并关闭服务器。



米聊宣布即将关闭服务器

据悉，米聊由小米工作室推出，推出时间为2010年12月，最初定位于跨平台、跨运营商的手机端短信工具，只要你的手机能上网，就可以使用免费的对讲机功能。米聊上一次比较大的更新还是在2019年，但没想到最终还是选择了退出市场。

以下为官方通告：

尊敬的米聊用户：

米聊自发布以来，深受大家的支持与喜爱，在此米聊团队深表感谢。因业务变动，我们将于2021年2月19日12点00分停止米聊的服务，具体时间安排如下：

- 2021年2月1日12点00分 : 停止账号注册、消息收发；

- 2021年2月19日12点00 分：停止米聊登录，并关闭服务器，届时及以后将无法登录和使用米聊。

请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70 及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。此外，我们为您提供服务时合法收集的相关信息，我们会根据国家法律法规及《米聊隐私政策》进行保存。保存期限后，我们将对您的个人信息进行删除或匿名化处理。

最后，感谢每一位米聊用户在过去的支持与陪伴，对于此次米聊的停服给大家造成的不便，我们深表歉意。未来，米聊团队也会努力为大家带来更多新的服务。

2021年1月19日

米聊团队

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