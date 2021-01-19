2021新款奥迪A8L抢先曝光 网友：为了卖A4L也是蛮拼的

一些走量的车型外观接近自家的高端车型，这是很多车系为了促进销量常用的手法。比如轩逸就被人称小天籁，豪华品牌中E级也被誉为“小S”，这些其实都是为了满足消费者“越级”消费心理。如今2021新款奥迪A8L抢先曝光，网友直呼为了卖A4L也是蛮拼的！



2021新款奥迪A8L抢先曝光

新款A8在灯组内部增加了“L”型日行灯设计，一排LED光源呈虚线排列，而这样的设计与新款A4如出一辙，有网友直呼“越来越像A4了”。新款A8车身四周的镀铬装饰条还是能够明显提升新车豪华感的，相信也只有A8能够驾驭这个气场。



2021新款奥迪A8L抢先曝光

这只是一句玩笑罢了，说的是2021新款奥迪A8L从照片上看跟A4L很像，因为图片上很难直观的感受到车辆的大小，毕竟等级在那摆着，即使外观再像看到实车也能看到尺寸上的差异。新款奥迪均使用的隐藏式排气设计，而A8也不例外升。

但新车贯穿式尾灯图案有所变化，预计和头灯一样为分段式，材质依旧是OLED不会变，流水样式也会保留。官方表示，这一代A8L会是6.0T双涡轮增压W12发动机的绝唱，将搭载于更加豪华的霍希版车型上。除此之外，新款A8还将保留多种发动机和混合动力车型。

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