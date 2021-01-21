特斯拉能否成为下一个苹果 互联网造车泡沫吹爆再来看

复盘2020年，特斯拉凭689%涨幅一骑绝尘，马斯克资产净增1290亿美元荣登全球首富。受特斯拉股价以及销量逆势大涨双重刺激，全球掀起新一轮的会联网造车浪潮。人们始终存疑，未来谁才是智能造车中的苹果公司，互联网造车泡沫吹爆再来看！

01 智能造车成掘金主线

2020年受到新冠疫情以及中美摩擦天灾人祸双重影响，全球经济均出现了大幅度重挫，2020年国内智能手机出货量重挫20%。与之形成鲜明对比的是新能源汽车逆势增长，12月单月销量22.6万辆，环比增长22.0%，同比增长49.5%，即使全年增幅也高达12%。



2020年最大赢家非马斯克莫属

2020年作为5G商用元年不仅没有等来传说中的“5G换机潮”，或预示着智能手机产业已经遇到了严重的增长瓶颈。疫情让很多家庭意识到了汽车的严重性，而如今新能源汽车或会联网造车又是科技产业与传统工业的有机结合，智能造车必成未来掘金主线。

02 泡沫初显现群魔乱舞

如今任何行业的发展几乎都难以规避泡沫的出现，泡沫与资本共舞加速了产业大浪淘沙的进程，可能中途会出现一地鸡毛的惨痛，但人们早已经熟悉并接受了资本时代的丛林法则，并深谙此道。如今智能造车泡沫初显，粉墨登场犹如群魔乱舞一般热闹非凡。



新能源造车如今正群魔乱舞

看看最近的新闻热点，比如某些互联网企业与车企刚宣布合作就推新车，感觉造车就像给充电宝装轮子一般儿戏；再比如各种石墨烯电池爆发、固态电池崛起、氢燃料革命，甚至加水就能跑的汽车言犹在耳。如今的我们经常经历“革命”，但大多无疾而终。

03 谈输赢尚还难下定论

犹如IBM创造了PC，但却在第一次互联网革命之前轰塌。如今智能造车的浪潮才刚刚兴起，因此现在断言谁是智能造车界的“苹果”还为时尚早。因为苹果公司是在科技产业经历了PC产业萌生、PC互联网崛起、移动互联网革命的产物，全球科技积淀了至少30年。



一个完整的产业周期走完少说要30年

而未来智能造车大致上也将有两个重要的节点，必然是先实现从传统燃油到新能源的普及，随后伴随基础科技以及移动网络的应用而真正实现智能汽车产业崛起。人们基于5G提出的自动驾驶应用场景显然是一种畅想，仅依靠5G和现今技术积淀难实现。



如今的智能造车最多相当于板砖大哥大时代的手机，现在押宝谁能成为未来智能造车的苹果无异于痴人说梦，或许这家公司还没诞生呢！

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