拼多多“百亿补贴”狂补“年货节”，水果、数码、美妆等最高优惠50%

春节渐近，越来越多消费者开始着手置办年货。1月19日，拼多多“年货节”进入高潮，平台“百亿补贴”推出新一轮加码狂补清单，包括iPhone12、雅诗兰黛小棕瓶、智利车厘子、丹东草莓等在内的众多国内外热门产品悉数迎来全网最低价。

▲1月19日，拼多多“年货节”进入高潮，平台“百亿补贴”推出新一轮加码狂补清单，包括iPhone12、雅诗兰黛小棕瓶等在内的众多国内外热门产品迎来全网最低价。（陈诚摄）

据悉，拼多多“年货节”期间，平台将通过派发30亿优惠红包、狂补热门产品、品牌直播助力等多种形式，打造新年来首场购物狂欢活动，惠及水果生鲜、美味食品、美妆个护、数码家电等品类的数百万款产品。

此外，为强化与消费者的互动、丰富“年货节”的趣味性，拼多多还将上线满额返券、多多精灵等活动和游戏，在为用户带来物优价美商品的同时，进一步提升平台“多实惠、多乐趣”的购物体验。消费者可从拼多多APP首页或搜索“年货节”进入相关页面，活动将一直持续至春节前。

“作为开年首场购物狂欢，我们为年货节做了充分的准备。”拼多多“百亿补贴”负责人宗辉介绍，“活动不但最大限度地汇聚了各个品类的优质产品，而且针对其中的热门品牌、热门款式，平台还将提供无上限的消费补贴。”

▲拼多多“百亿补贴”发布加码狂补清单。其中，iPhone12 64G版券后仅售5399元，比苹果官方售价优惠900元，雅诗兰黛小棕瓶新年版100mL到手价只要599元。

以拼多多“百亿补贴”加码狂补清单上的产品为例，iPhone1264G版券后仅售5399元，比苹果官方售价优惠900元，52°五粮液经典款低至929元，雅诗兰黛小棕瓶新年版100mL到手价只要599元，部分大牌商品的优惠幅度高达50%。

活动对不少热销年货水果也提供了大幅补贴。拼多多“年货节”期间，5斤礼盒装智利进口JJJ级车厘子最低仅售169元，折合每斤33.8元；原产地直发、顺丰包邮的2斤装丹东草莓只要36元，平台每单补贴数十元。

除此以外，“年货节”还将推出一系列品牌直播助力活动，包括云米、立白、喜时等在内的诸多知名企业将轮番做客拼多多“百亿补贴”直播间，并开启相应的“品牌日”“万人团”优惠，为用户提供实惠和放心的品牌服务。

“此次年货节，拼多多将继续贯彻以消费者为中心的理念，不断上线更多、更好的商品和服务，助力消费者度过一个幸福美满、红红火火的春节。”宗辉表示。

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