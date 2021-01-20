“智见未来”盛典百度百家号总经理杨潆寄语2021

2021年1月20日，由百度与ZOL联手举办的智见未来· 2020年度星标大奖颁奖盛典以在线直播的方式与大家见面。年度星标大奖是百度与ZOL联合举办的重量级科技产品评选，在疫情之下仍有众多优秀的科技产品涌现出来。虽然改为线上直播，但是这场具有广泛影响力的科技产品评选盛事仍然别具意义。

作为主办方，百度百家号总经理杨潆女士为本次活动致辞，她表示，2020年注定是不平凡的一年，也是数码产业充满挑战和机遇的一年，在全球抗疫的大背景下，我们一同见证了科技的力量。



百度百家号总经理杨潆女士

科技数码产品已经深深融入到了普通百姓的日常生活工作中，这在此次疫情中表现得愈发明显。上班族们通过各类远程协同办公产品实现在家办公；学生们通过平板电脑和云平台在家上网课；人民群众通过移动通信设备保持隔离期间的人际交互，通过电商和智能物流维持生活物资；政府则通过算力强劲的服务器，保障了防疫工作的顺利进展。正因如此，这一届星标大奖意义非凡，它见证了科技数码行业磅礴的生命力与积极进取的精神力，以及为人类谋取美好未来的坚定信念，正所谓“智见未来”。星标大奖是百度百家号、百度数码与ZOL共同献给数码产业的一份礼物，是对行业优秀代表表达的一份尊敬，也饱含了我们对科技数码行业未来的一份期待。

在提及百度内容生态时杨潆指出，在过去的20年里，百度打造了行业独家的“搜索+信息流“双引擎的应用百度APP，百度的内容生态持续发展壮大。从“百度一下，你就知道”到“有事搜一搜，没事看一看”，再到综合性的内容消费与服务平台，百度APP日活用户数不断攀升，突破了2.3亿，百家号平台的创作者也突破了360万，越来越多的内容创作者选择百家号作为自己的首选平台。

杨潆表示，数码3C作为百家号中表现卓越的内容领域，垂类的创作者、内容量、商单量不断攀高，2020年打造#超级众测节#、#新机实验室#等多档栏目，为内容创作者和合作伙伴提供亿级流量；同时，数码垂类联动头部厂商进行商业化探索，带领数百万百度网友直击新品发布会现场，并打通厂商多方位合作模式，成为各大厂商首选合作平台。

回首过往，杨潆指出2019年星标大奖颁奖盛典成功举办第一届，盛典集厂商高管、行业领袖、产业专家、百家号优质创作者齐聚一堂，共同探讨3C数码产业新趋势，盛典引多家权威媒体报道，在行业内产生超高影响力，活动整体曝光过亿。因特殊时期，2020年盛典在线上举办，形式不同，但精彩不变。

写在后面：通过技术赋能，吸引专业优质的作者共同深耕科技行业。百度依托自身流量优势联合ZOL优质内容平台构建科技阵地，形成完整的内容运营模式。“智见未来”是契机也是内容价值和成果的体现，将为科技行业的阔步发展提供新的动力源。

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