微信十年之际，小米米聊宣布停止服务

1月19日消息，今天小米旗下米聊宣布将于2021年2月19日12点00分停止米聊的服务，公告显示，请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓v8.8.70及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。

当年米聊比微信更早起入移动IM赛道，曾是小米的明星项目，与小米手机、MIUI一起并称小米铁人三项。

米聊发布第一版的时候，雷军曾预言：“如果腾讯进入这个领域，米聊成功的概率就会大大降低。”而当时，腾讯内部3个团队正在悄悄开展移动IM项目，更不用说，内部还有最大的聊天工具QQ。

值得注意的是，今天也是微信十年公开课举行的日期，米聊选择了在今天停止服务，也为这波移动互联网集体怀旧热添了一把火。

以下是公告全文



尊敬的米聊用户：

米聊自发布以来，深受大家的支持与喜爱，在此米聊团队深表感谢。因业务变动，我们将于 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分停止米聊的服务，具体时间安排如下：

- 2021 年 2 月 1 日 12 点 00 分 : 停止账号注册、消息收发；

- 2021 年 2 月 19 日 12 点 00 分：停止米聊登录，并关闭服务器，届时及以后将无法登录和使用米聊。

请用户在停服前自行导出聊天记录及个人资料等信息（安卓 v8.8.70 及以上版本支持批量导出），停服后将无法导出用户在米聊内的任何信息。此外，我们为您提供服务时合法收集的相关信息，我们会根据国家法律法规及《米聊隐私政策》进行保存。保存期限后，我们将对您的个人信息进行删除或匿名化处理。

最后，感谢每一位米聊用户在过去的支持与陪伴，对于此次米聊的停服给大家造成的不便，我们深表歉意。未来，米聊团队也会努力为大家带来更多新的服务。

2021 年 1 月 19 日

米聊团队





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