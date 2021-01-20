2020年度星标大奖揭晓 30款卓越产品引爆新趋势

2021年1月20日，由百度APP与ZOL联手举办的智见未来· 2020年度星标大奖颁奖盛典在线直播的方式与大家见面。作为每年一度的重磅科技产品颁奖盛典，星标大奖不仅见证卓越科技数码产品并为之加冕，更是让行业领袖、产业专家与全网亿万网友零距离“接触”，共同探讨科技产业新趋势，探寻科技产业创新突破点。



“星标大奖”是由百度APP与ZOL共同打造的年度科技数码产品评选盛事，评选不仅参考了百度搜索/信息流数据及榜单，同时还以ZOL专业测试及产品排行榜等权威数据作为重要依据，以期打造成中国科技产业内最具权威评价能力和影响力的科技奖项。

颁奖盛典直播开启后，主持人与大家一同回顾了2020年科技数码领域发生的十件大事，以一种全新的视角对刚刚过去的一年进行总结，感受到了科技行业即使在疫情之下，依然充满活力。

此次颁奖盛典受到了互联网科技产业各界领袖及精英的高度关注，主办方百度百家号总经理杨潆女士、协办方ZOL董事长刘小东先生，以及行业特邀嘉宾高通公司全球副总裁侯明娟女士，三位业界领袖不仅为此次峰会致以精彩的致辞，并针对后疫情时代的新机遇与新趋势、新技术和新服务进行了精彩分享。



百度百家号总经理杨潆女士

百度百家号总经理杨潆女士首先发表精彩致辞，她表示2020年科技数码产业充满挑战和机遇，科技数码产品已经深深融入到后疫情时代的普通百姓生活中，正因如此，这一届星标大奖意义非凡，它见证了科技数码行业磅礴的生命力与积极进取的精神力，以及为人类谋取美好未来的坚定信念，正所谓“智见未来”。



在过往的20年当中，百度依托“搜索+信息流”双引擎不断培育出日渐强大的内容生态，并由此成就了百度APP突破2.3亿日活用户的辉煌成就。全网超过360万优质内容创作者选择百家号作为自己的首选平台，其中数码3C作为百家号中表现卓越的内容领域成为各大厂商首选合作平台。如今2020星标大奖再创产业新高度，让我们共同见证星标大奖的诞生。



慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东先生

慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东先生在致辞中表示，百度和ZOL同为见证中国科技产业近20年高速发展的元老级科技互联网公司，多年来紧密合作共同推进产业发展，已经帮助数百家科技品牌伙伴基于百度百家号×百度智能小程序的百度优质生态实现战略转型，并通过百度贴吧等产品帮助品牌商实现粉丝运营。如今ZOL与百度深度合作的星标大奖已经进入第二季，非常感谢百度平台对于科技产业的支持以及对ZOL的信赖。借助星标大奖这个年度重磅盛典，ZOL与百家号上千名优秀作者创作了大量优质的科技内容，包括产品评测、应用技巧和服务方面等。

对于2021年，刘小东先生表达了乐观的态度，他表示，未来随着智能时代的展开，基于人们的生活、工作，基于整个教育、医疗等领域，整个科技产业将会有一个更大的发展。ZOL愿意和百度携手更多的内容创作者，提供更多优秀的视频、在线直播、评测应用类等内容，同时推动整个科技产业的发展，让更多的优秀产品面对用户，得到更好的使用体验。再次预祝智见未来·2020星标大奖颁奖盛典圆满成功。



高通公司全球副总裁侯明娟女士

最后分享的是高通公司全球副总裁侯明娟女士，高通作为全球领先的移动技术公司，在本次星标大奖盛会上分享了很多新技术以及新趋势。尽管2020年全球面临着疫情的严峻考验，但移动通讯产业交出了一份出色的“5G成绩单”。中国建成71.8万个5G基站，5G终端连接数突破2亿，这是了不起的成就，是所有从业者战胜困难、积极进取的结果。

在5G快速推进的过程中，高通推出了丰富的5G解决方案，帮助众多厂商推出不同层级和价位段的5G终端，让5G惠及更多人。目前有超过700款采用高通骁龙5G解决方案的5G终端已经发布或正在开发中，包括智能手机、移动热点、支持移动宽带的CPE、5G PC以及物联网终端。刚刚发布的新一代旗舰平台骁龙888集业界领先的5G、AI、游戏和影像技术创新于一身，全面提升5G智能手机综合能力，为2021年旗舰智能手机树立了全新标杆。通过本届星标大奖平台，高通希望由公司技术和产品赋能的出色5G智能终端，能够加速实现5G赋能的美好生活和数字未来。

在经过业界领袖、产业嘉宾精彩分享之后，终于到了 “星标大奖”的关键时刻——正式公布2020年度星标大奖获奖产品。

星标大奖秉承百度和ZOL的专业理念，并兼顾百家号优质作者及全网用户的视角，从技术、价值、创新、价格四大维度出发，对产品进行综合评定。依据ZOL专业测试及产品排行榜、百度搜索/信息流数据及榜单、百家号优秀科技内容作者及广大网友的投票数据，审委会最终从16大类百余款入围产品中选拔出30款佼佼者，成功获得2020年度星标大奖。



2020年度星标大奖公布

以下为2020年度星标大奖获奖名单：（排名不分前后）

AMD Radeon 6900 XT

AMD 锐龙 9 5950X 处理器

Apple Watch Series 6

三星980 PRO NVMe M.2固态硬盘

华为NetEngine 8000系列路由器

弘瑞 X400

惠普OMEN暗影精灵6 Plus游戏本

惠普锐系列136w激光打印一体机

华为智慧屏X65

联想拯救者R7000P电竞本

ROG 冰刃双屏

火星人X8智能集成灶

iRobot Roomba s9+

九号电动摩托车E100

海信ULED超画质电视U7

佳能EOS-1D X Mark III

柯尼卡美能达 A3黑白多功能复合机 bizhub 550i

尼康 尼克尔 Z 70-200mm f/2.8 VR S

飞傲EM5

NVIDIA AMPERE 架构

HUAWEI Mate 40 Pro

iQOO 5 Pro

OPPO Find X2 Pro

OPPO Watch

索尼Alpha 7S III

ThinkPad X1 Fold

vivo X50 Pro+

西门子智能展翼油烟机 LC88EN951W

小米10至尊纪念版

英特尔®酷睿™i9-10900K 处理器

伴随着30款卓越产品星标大奖的落定，2020年度星标大奖颁奖盛典也达到了最高潮。和往年不同的是，本届星标大奖颁奖盛典采用线上直播的形式，因此我们能够借助网络直播平台将这些卓越的产品打破时空和地域的隔阂介绍给全网用户。在颁奖之后的现场开箱讲解环节，ZOL专业编辑更是针对多款获奖产品进行现场实时讲解。



获奖产品现场点评讲解

当绝大多数产品随着时间的洪流逐渐淡去，总有那么一些经典值得被铭记。百度与ZOL联手举办的智见未来·2020年度星标大奖颁奖盛典，让我们共同见证了年度科技智能产品的诞生并为之加冕。2020年度星标大奖的重磅推出，无疑已经成为科技领域消费者极具权威性和影响力的重要参考依据。

星标闪耀，智见未来！

星标大奖不仅为消费者甄选优质科技智能产品，更成为推动科技产业发展，助力科技企业成长，加速科技智能产品创新的重要推动力，为实现中国科技产业崛起做出积极贡献。

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