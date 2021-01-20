ZOL刘小东：星标闪耀科技创未来 携手百度共谋大发展

2021年1月20日，由百度APP与ZOL联手举办的智见未来· 2020年度星标大奖颁奖盛典在线直播的方式与大家见面。作为每年一度的重磅级科技产品颁奖盛典，星标大奖不仅见证卓越科技数码产品并为之加冕，也让行业领袖、产业专家与全网亿万网友零距离“接触”，共同探讨科技产业新趋势，探寻科技产业创新突破点。



慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东先生

会上，慧聪集团总裁、ZOL董事长刘小东先生为此活动发表了致辞，百度和ZOL同为见证中国科技产业近20年高速发展的元老级科技互联网公司，多年来紧密合作共同推进产业发展，已经帮助数百家科技品牌伙伴基于百度百家号×百度智能小程序的百度优质生态实现战略转型，并通过百度贴吧等产品帮助品牌商实现粉丝运营。



如今后疫情时代新趋势崛起，ZOL将继续加快服务能力升级步伐。依托于创新的短视频及直播平台，“打造爆款，交易爆品，输出爆文”成为ZOL依托百度生态全新战略。21岁的ZOL重新出发，引入大量年轻人才加速实现商业模式的迭代创新。除了继续深耕专业内容，还将实现B端和C端的均衡发展，帮助客户进行线上战略转型。

2021年，ZOL继续强化营销+运营两大核心价值中枢，助力品牌客户获取多级营销价值。无论是广告解决方案还是生意解决方案，帮助合作伙伴连接全网5600万科技用户，并辐射百度旗下生态产品共计超11亿活跃终端用户，帮助客户快速抓住抓牢用户。本届2020年度星标大奖便是基于百度生态实现品牌商连接用户的年度重磅科技盛世。

如今ZOL与百度深度合作的星标大奖已经进入第二季，非常感谢百度平台对于科技产业的支持以及对ZOL的信赖。如今2020年度星标大奖已经在全网获得超过3600万次阅读，引发网友近4万次热议。借助星标大奖这个年度重磅盛典，ZOL与百家号上千名优秀作者创作了大量优秀的科技内容，包括产品评测、应用技巧和服务方面等。

对于2021年，刘小东先生是非常乐观的，他表示：“可以预期，未来随着智能时代的展开，更多的优秀厂商基于人们的生活，基于人们的工作，基于整个教育、医疗等，将会有更多发挥的空间，整个科技产业也将有一个更大的发展。”而在这样一个重要的时间节点，ZOL联手百度及众多科技产业伙伴欢聚一堂共谋发展，为实现中国科技产业崛起做出积极贡献。

最后，刘小东先生预祝智见未来·2020星标大奖颁奖盛典圆满成功。

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