特朗普要求在美国英雄国家花园放置乔布斯雕像

1月19日，当地时间周一，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump） 签署新的行政命令，要求建立名为美国英雄国家花园(National Garden of American Heroes)的雕像公园，苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）以及其他数百人的雕像将入驻其中。

这份名单包含各种各样的历史名人，包括政治家、将军、探险家、发明家、作家、演员等。特朗普称他们是具有历史意义的美国人，“对美国公共生活做出实质性贡献或以其他方式对美国历史产生实质性影响的个人。”

除乔布斯之外，名单中的人还有，飞机发明者莱特兄弟(Wright Brothers)、发明家托马斯·爱迪生（Thomas Edison）、科学家阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)、歌手约翰尼·卡什(Johnny Cash)和比莉·霍利迪(Billie Holiday)、民权领袖马丁·路德·金(Martin Luther King)以及露丝·巴德·金斯伯格(Ruth Bader Ginsberg)等。

至于美国英雄国家花园将建设在哪里，行政命令中并没有提及。

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