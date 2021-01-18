现场开箱好礼不断 星标大奖在线颁奖直播等你来看  

由百度和ZOL联合举办的智见未来·2020星标大奖颁奖盛典将于1月20日15:00以直播的形式和大家见面，直播中将揭晓今年的星标大奖最终归属，看看谁是2020年最IN的科技产品。当然除了公布星标大奖外，直播中还准备了大量有趣环节等待大家。

颁奖直播开始，我们将以短片的形式回顾2020这一年科技数码行业发生的一系列大事件，感受这特别的一年。

之后我们就将正式公布2020星标大奖的获奖名单，这些产品是依据ZOL专业测试及产品排行榜、百度搜索/信息流数据及榜单、百家号优秀科技内容作者及广大网友的投票数据等四重考验，从技术、价值、创新、价格四大维度评选出来的，足以成为2020年的标杆性科技产品。

当然，光看公布奖项怎么够？接下来，将由专业编辑老师带着产品实物，为大家介绍点评获奖产品，一起看看这些获奖产品究竟有哪些独到之处，一次看个够。

为了让大家玩得开心，直播期间我们还准备了多轮抽奖活动，千元好礼等你来拿！希望大家在获得知识的同时，也能得到收获礼物的喜悦。

收看我们的直播也很方便，打开百度APP，搜索“星标大奖”即可观看直播，1月20日我们不见不散。

关于星标大奖

星标大奖是百度携手ZOL联合打造的具有广泛影响力的科技产品评选盛事，于2019年举办首届，受到业界普遍关注。大奖旨在选出一年中最优秀的科技产品，为消费者提供决策，为行业树立风向标，鼓励创新进取，促进科技行业健康发展。

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