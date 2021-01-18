微信突发BUG，网友：收不到消息差点分手

今天下午，#微信bug#登上微博热搜，大量网友发文表示，在群聊或者私聊的时候，聊天双方均收不到彼此发送的消息，或者接受信息延迟。在网友的微博中，传送文件、转账、微信红包、发布“@某人”的消息都有收不到的情况。在本文发布时间段，#微信bug#话题一度跃升热搜第三。

从网友发文来看，此次微信bug有大范围影响。网友表示：原来不是我手机的问题 也不是我一个人的问题。

受到影响的网友也遇到了各路奇奇怪怪的事情。比如，“领导正在开会专门跑出来问我为什么不看微信”，“领导差点给我换新手机”，“领导找我要文件，我说发了，他说没收到。他问我是不是把他屏蔽了”。

转账功能上，有网友虚惊一场，“我以为是我手机的问题 我裂了差点住院费没交上 ”，“我俩差点分手，最后核对聊天记录才化解”。

当然，也有很多抖机灵的微博，“难怪迪丽热巴不回我消息”，“没有人聊天 不清楚 ”。

截止发稿时候，已经有网友陆续收到了错过的消息，“15:16分收到了14:01分的消息”，“他两点给我发的消息我三点二十才收到”。

最终，微信最终给出的解释：非常抱歉，由于系统抖动原因，今天 14 点左右，部分微信用户遇到了消息收取延迟情况，现在已经修复完成。

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