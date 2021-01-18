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    特斯拉第一任中国区总经理郑顺景去世

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    最新消息称，特斯拉第一任中国区总经理郑顺景(Kingston Chang)去世。郑景顺去世的原因暂时不详，特斯拉方面也暂未公开表态。

    郑顺景2013年3月至2014年4月间担任特斯拉中国区总经理，他也是特斯拉在中国的第一任总经理，帮助特斯拉在中国建立起初具规模的团队，完成了进入中国市场的一系列准备工作，并在北京芳草地开设了特斯拉在中国的第一家门店。

    特斯拉第一任中国区总经理郑顺景去世

     

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