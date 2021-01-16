AMD吞尽台积电7nm产能 为何锐龙5000依旧缺货涨价

得益于台积电先进成熟的7nm工艺，近些年AMD锐龙系列获得了巨大的成功。但也因为依赖于台积电7nm的产能，也让AMD锐龙5000系列不断出现缺货以及涨价的现象。尤其最近R9 5950X等高端型号最高涨幅高达1450元，让很多DIY玩家望U兴叹。



锐龙5000缺货令玩家望U兴叹

而令人感到不解的是，此前不断有消息传出，因为华为收到美国制裁已经终止了跟台积电的合作，加之苹果已经全面转战5nm工艺，据悉AMD在近期几乎吞尽了台积电空余出来的7nm产能，成为台积电7nm工艺最大的客户，那么为什么锐龙5000系列CPU缺货依旧呢？

根据多家国外媒体的最新报道得知，AMD吞尽台积电7nm产能不假，但是AMD把有限的产能更多的倾斜给了索尼PS5所需要的芯片。今年很多行业都面临着芯片荒的难题，不仅仅是手机电脑，汽车游戏机也在其中，所以这就导致了如今全面缺货涨价的局面。



AMD把产能倾斜给游戏机客户

根据外媒分析称，AMD 年从台积电新获得的7nm工艺产能，预计不会用来增加锐龙5000系列处理器和Radeon RX 6000显卡的产能，这也意味着DIY玩家们仍将面临着缺货以及涨价的难题。至于AMD为什么如此做，分析认为可能是出于合同要求或者利润率的考虑。

通过这件事我们不难发现一个问题，就是如今的DIY玩家们已经越来越小众，几乎已经得不到英特尔以及AMD这些芯片企业的重点关注了。AMD选择把有限的产能倾斜给索尼PS5，而英特尔也把紧张的10nm产能全部投注到移动CPU市场，而桌面市场迟迟未动。



CPU显卡缺货现象仍不得缓解

一方面不仅仅是因为DIY市场在不但面临着严重的萎缩，另一方面其实对于台式机而言更为先进的工艺需求其实并不迫切，毕竟台式PC又有更大的空间和更强的散热，况且即使工艺提升，其实单核心的性能提升也已经非常有限了，这就是桌面CPU发展放缓的根本。

不得不说，如今的DIY玩家们真是太难了，想买10nm的酷睿迟迟不来，想买AMD的锐龙5000也是缺货涨价。今年NVIDIA和AMD在显卡方面都很给力，但又因为比特币等加密货币行情爆发导致显卡更加缺货紧张，且不说涨价多少，有钱都买不到货！

唉，DIY玩家真的是被遗弃的一群人啊，太难了！

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