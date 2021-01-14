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    渲染图曝光！16万的特斯拉真来了？

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    近日又有特斯拉的消息，该车是第三款特斯拉国产车型，目前报价有望维持到16万元人民币，渲染图中的全新电动车采用了跨界设计，不过看起来还是更像一辆紧凑型SUV，并且融合了Model 3和Model Y的车身元素。

    16万起？特斯拉全新电动车渲染图曝光 定位低于Model 3

    16万起？特斯拉全新电动车渲染图曝光 定位低于Model 3

    特斯拉计划在国内生产第三款全新车型，新车早在2020年9月就已经立项，有望于今年3月完成产品验证，不知到那时国产的电动车品牌会不会也相继降价呢。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：渲染图曝光！16万的特斯拉真来了？http://news.zol.com.cn/760/7607993.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/760/7607993.html report 327 近日又有特斯拉的消息，该车是第三款特斯拉国产车型，目前报价有望维持到16万元人民币，渲染图中的全新电动车采用了跨界设计，不过看起来还是更像一辆紧凑型SUV，并且融合了Model 3和Model Y的车身元素。特斯拉计划在国内生产第三款全新车型，新车早在2020年9月就已经立...
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