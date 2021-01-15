同平台SUV比轿车贵，为什么iPad却比iPhone便宜？

这个问题看似跨界汽车与数码两大领域，但有些基本逻辑还是可以通用的，比如更大的产品必然用料更多，自然理应越贵。那么为什么屏幕更大、配置更高、电池更大、用料更足的苹果iPad又比小很多的iPhone便宜这么多呢？这里面有学问！



产品溢价的学问

用料的高低和多少，以及研发的难易这些客观因素智能决定产品的物料成本，但是影响产品最终价格的还要受到市场因素的影响。很显然，被更多人需要的产品自然价格更高，这就是产品溢价的学问。与车而言，现在SUV更流行，因此SUV也存在更多的溢价。



目前SUV溢价比轿车要高很多

同样的道理，因为iPad自身体积较大且主销版本不具备通话能力，因此并非像iPhone那么抢手。人人都需要手机，但并非人人都需要平板，所以iPad的溢价能力显然就没有iPhone那么高了。历史上因为苹果iPhone加价十分常见，但是iPad加价却几乎没有。



成本倾向大不同

因为产品的领域不同，因此成本的倾向也存在不同。SUV因为需要考虑更强的通过性以及车身刚性，因此即使同平台打造，显然SUV要使用的钢铁和材料更多一些。此外，在底盘强化，轮胎规格，车身结构上，SUV的硬性成本都要高，所以SUV理应更贵。



SUV身大力不亏相比轿车更安全

和汽车不同的是，手机讲究的是精密，往往越是精密的配件价格反而越高。别看iPad的屏幕很大，但多为LCD材质，未必会比iPhone上使用的高端OLED贵。此外，手机必然要搭配大量通讯新品，光一颗基带的成本就跟CPU成本相当了，智能说成本倾向大不同。



产品价值是关键

除了以上这些，其实影响到价格高低的更绝对因素就是价值了。近些年SUV大热，说白了就是更符合中国用户所需，对中国车主的价值更高。比如很多中小城市烂路较多，平时停车苦难上个马路牙子，另外SUV给人带来的安全感，装载能力都要比轿车出色。



苹果iPhone的应用价值比iPad高很多

那么显然对于手机和平板也是如此，很显然一部苹果iPhone手机的价值要远远超过iPad这样的平板电脑。尤其是当智能手机进入大屏机时代之后，iPad的生存空间也被挤压了很大一部分。买前生产力，买后爱奇艺，如今iPad的存在价值就是网课和看片。



用汽车和数码产品来比，或许有些不太恰当，但是今天在头条上看到类似的问题，觉得蛮新颖就尝试谈一谈自己的想法，关于这个话题，您又如何看待呢？

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