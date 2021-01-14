2020年十大消费维权热点：跟它相比直播带货只能排第二

作为一个消费者。2020年我们都经历了什么？中国消费者协会联合人民网舆情数据中心共同发布“2020年十大消费维权舆情热点”。原本因为热度高涨且问题频出的直播带货会成为2020年度消费维权的舆情焦点，万万没想到的是跟它相比直播带货只能次之。



2020年十大消费维权热点

根据这份榜单来看，上榜的十大热点分别为：

1：防疫产品价格和质量问题突出，社会影响力：113.3

2：“直播带货”新问题层出不穷，社会影响力：108.3；

3：“双11”复杂规则难坏“尾款人”，社会影响力：100.2；

4：酒店、旅游、出行退订纠纷多，社会影响力：99.6；

5：长租公寓接连爆雷跑路，社会影响力：97.9；

6：在线培训服务乱象频现，社会影响力：91.0；

7：未成年人网游充值、打赏退款难，社会影响力：89.4；

8：外卖平台“多等5分钟”被指“甩锅”给消费者，社会影响力：88.5；

9：智能快递柜超时收费引不满，社会影响力：87.4；

10：航司“不限次飞行产品”限制多，社会影响力：78.5。



问题频发的直播带货只能排到第二

不知道大家看到这份榜单都有什么想法，小编心理绝对是五味杂陈。不得不感慨，我们刚刚送走的2020的是多么的悲催，不仅有疫情这样的天灾，人祸也可以说是一样不少！尤其是第一条，防疫产品价格和质量问题突出，这简直是“发国难财”！

根据这份报道指出，2020年新冠肺炎疫情暴发以来，防疫产品市场需求呈爆发式增长。随之而来的是防疫产品质量违法案件与消费者投诉大幅增长。防疫产品消费维权问题集中在五大方面。分别是：

① 个别不法经营者销售“三无”、假冒伪劣口罩；

② 在微信群以代购或团购口罩的名义实施诈骗;

③ 趁机哄抬口罩、防护服、测温枪等防疫用品价格;

④ 个别电商平台商家通过“砍单”、捆绑搭售、以销售口罩为名诱导消费者下载APP等不良营商手法，侵害消费者合法权益;

⑤ 由于个别电商平台商家进行预估销售，但实际所售口罩、酒精、消毒液等防疫产品发货不及时，引发消费者不满。



套路满满的2020，你都挨过哪些坑？

唉，看看我们刚刚过去的2020年都经历了什么，说说您都掉进过哪些坑！

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