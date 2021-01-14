爱奇艺体育CEO向电竞开炮 坚决不认可电竞是体育

电竞在近些年因为资本的推动而风生水起，电竞不仅成为近些年资本市场上的掘金主线，诸如电竞大学以及电竞加入运动会等变化也成为人们热议的话题。但是任何事情有人支持就会有人反对，爱奇艺体育CEO：就算电竞加入奥运会，我也坚决反对电竞是体育！



爱奇艺体育CEO向电竞开炮

此番言论出现在1月12日第五届中国体育产业嘉年华《体育 · 新内容：理性与感性》论坛环节中，爱奇艺体育 CEO 喻凌霄称电竞不能算是体育：

“2020 年，疫情造成体育赛事 “真空”，线上比赛变得特别重要，但是从游戏演变而来的电子竞技，我坚决反对它是体育，不管你是不是加入了奥运会！资本可以逐利，但是不要假装是体育！体育需要更多线上产品，但一定是积极健康线上的生活方式。”

现场也有嘉宾支持他的观点，盛力世家创始人&CEO 李胜认为：体育需要身体锻炼，体育是人类的最后一道防线，德智体需要全面发展，不能被手指和大脑运动所取代。

体育有竞技，但竞技不都是体育，对此您又如何评价呢？

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