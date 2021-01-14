小米推出反偷拍神器：再也不怕开房变“直播”

近些年无论是媒体报道还是在社交平台曝光的频率来看，黑心酒店藏匿针孔摄像头拍摄用户隐私的情况屡见不鲜，搞得人心惶惶。如今小米有品推出反偷拍神器，给那些需要经常出门在外住酒店，以及年轻的情侣们提供了更多的一层保障，令黑心酒店针孔摄像头无处藏匿。



小米推出反偷拍神器

据悉，偷拍背后已经形成了一条黑色产业链，在巨大的利益趋势下，不仅仅是酒店，商场的试衣间等任何较为隐私的地方都可能被不法人员安置针孔摄像头。又因为科技手段不但翻新，这些针孔摄像头也更加隐蔽，比如在插座里，在玻璃背面，或者各种电器的改装。



小米推出反偷拍神器

针对越来越严重的潜在风险，据悉小米推出反偷拍神器，这款产品名叫Smoovie，它的工作原理就是通过强力的红外反射原理，从而帮助用户找到那些藏匿在黑暗中的针孔摄像头。除了红外检测之外，据悉新版本的Smoovie还升级了无线宽频信号探测仪的功能。



小米推出反偷拍神器

因为现在很多隐藏式的针孔摄像仪都是通过无线传输数据的了，因此红外+无线宽频信号嗅探二合一的检测，可以更有效的提高检测的准确度。况且有些隐藏式摄像头可能未必具备红外功能，因此两种检测方式也能够破解更多的隐藏式摄像头。

无论这些藏在暗处的针孔摄像头是4G的还是5G的还是红外的，都可以被小米推出反偷拍神器轻松检测到。Smoovie还可以通过强力模式搜索到2G网络的隐藏摄像头，据悉这款Smoovie还具备了GPS的检测功能，可用于检测车辆上被隐藏安装色GPS模块。



小米推出反偷拍神器

据了解这款小米推出反偷拍神器Smoovie的售价为299元，说实话并不便宜，而且多少有些贩卖焦虑的嫌疑，但是为了保险起见，如果您是经常需要出门在外住酒店的人士，那么还是有备无患备上一个的好。



小米推出反偷拍神器

俗话说害人之心不可有，但防人之心不可无，尤其是在今天各种科技手段窥探隐私的今天，小米推出反偷拍神器确实解决了人们的一些痛点，但现实生活中真的有那么多不干净的黑酒店吗？我想也未必吧，毕竟天下还是好人多，推广产品切莫过渡贩卖焦虑。

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