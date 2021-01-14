苹果新项目，1亿美元支持有色人种就业

苹果公司推出了一系列重大新项目，作为其1亿美元种族公平和正义倡议 (REJI) 项目的一部分，以帮助消除阻碍平等机会的系统性障碍，并帮助对抗有色人种社区面临的不公正。这些前瞻性和综合性的努力包括：

1、为历史悠久的黑人学院和大学 (HBCU) 提供首创的全球创新和学习中心 Propel Center（将位于亚特兰大大学中心区）；

2、支持底特律学生编码和技术教育的苹果开发者学院；

3、为黑人和棕色人种创业者提供风险投资。





过去一年，美国黑人运动再次掀起高潮，黑人面对的系统性歧视已经成为美国社会不能忽视的问题。如果你看过美剧《亚特兰大》，那么对于亚特兰大可能不会太陌生。美国黑人民权运动的中心位及于此，这可能也是苹果 Propel Cente 建设在这里的原因之一。在 Propel Center，苹果将为这里的有色人群提供以技术、娱乐和商业为重点的面授和在线课程。有网友评论说到：这会让亚特兰大有更多科技公司孵化，我会非常有兴趣搬到亚特兰大，我已经真正厌倦了纽约的生活。





至于汽车之城底特律，根据美国人口普查数据显示，底特律有个充满活力的黑人企业家和开发者社区，有超过 5 万家黑人拥有的企业。苹果开发者学院落户于此，也有网友评论，“这对底特律来说影响巨大，它能让更多的行业回到汽车城”。

总而言之，苹果的 1 亿美元种族公平和正义倡议 REJI 承诺旨在为全美各地的有色人种社区扩大机会，并帮助培养下一代多元化的领导者。

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