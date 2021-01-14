Steam发布年度回顾，蒸汽平台即将到来

Steam2020年度回顾已经发布，从2018年开始，这种回顾方式已经成为Steam和用户之间的默契。

今年的回顾中，Steam分享了去年一些特别值得注意的更新、功能和活动，并谈到了2021年要推出的一些项目，其中就包Steam中国版本“蒸汽平台”。

过去一年，Steam在各项数据中均创新高。每月活跃用户1.204 亿、每日活跃用户6260 万、最高同时在线用户数量2480 万、首次购买者每月新增260万 、游戏时间313 亿小时、游戏购买量比 2019 年增加21.4％。



图源：Steam官网

Steam特别强调了VR游戏的亮眼数据。在 2020 年，PC 上的 VR 游戏持续增长，超过 170 万用户在 Steam 上首次体验了 VR 游戏。 相较上一年，VR 游戏销量同比增长 32%， 而这还未计入《半衰期：爱莉克斯》的发布，该游戏使得上述数字额外高出 39%。



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数据的大幅攀升，对Steam来说无疑是个甜蜜的烦恼。 仅在 3 月初，游戏下载相关的总流量增加了 30%-40%。《赛博朋克 2077》的助推下，下载流量达到了 52 Tbps 。对此，Steam表示要在 2021 年上半年新增至少 2-4 个网络站点。

当然，2021 年第一件大事当然是“蒸汽平台”。Steam表示：“携手我们的合作伙伴完美世界，我们的团队孜孜不倦地工作，2021 年初很快就能启动让 Steam 登陆中国的项目。”



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