英特尔最后一代14nm核心 Rocket Lake内核曝光

在这次CES上，英特尔一口气发布众多新款处理器，让DIY玩家们苦等的第11代酷睿处理器虽然同样是成熟的14nm工艺，但Rocket Lak架构上却进行了重新的设计，因此带来了出色的核心性能，并以此夺回了最强游戏处理器的称号，并确定为最后一代14nm桌面处理器。



英特尔最后一代14nm核心

就在桌面级第11代酷睿发布后不久，@Locuza_大神迅速公布了Rocket Lake的内核照，让我们可以一窥它和以往架构的不同。Rocket Lake CPU部分的架构代号为Cypress Cove，据说是Tiger Lake中的Willow Cove架构针对14nm工艺重新调整的产物。

Rocket Lake的每个核心的一级数据缓存、一级指令缓存彼此相同。二级缓存Willow Cove每个核心1.25MB，最多四核心总计5MB，Cyress Cove则是每核心512KB，最多八核心总计4MB。三级缓存Willow Cove是每核心对应一个3MB的区块，四核心总计12MB，Cypress Cove则是每核心对应2MB区块，八核心总计16MB。

GPU核显方面，都是新的Xe LP微架构，都是第12.1代。但是，Tiger Lake集成了最多96个执行单元(768核心)，三级缓存容量3.84MB，Rocket Lake则只有32个单元(256核心)，三级缓存也减半至1.92MB。

而网友们更关心的10nm酷睿处理器，自然最快也要到第12代酷睿才能跟用户见面了，在CES英特尔除了发全新处理器，还展示了下一代的Alder Lake处理器，这是第12代酷睿桌面与移动处理器都会使用的新架构，基于10nm SuperFin改良工艺，预计下半年发售。

英特尔发全新处理器，尽管未能如愿以偿实现10nm工艺的全面升级，但强大的游戏性能夺回最强游戏CPU的地位值得肯定。

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